Kronerulling til Kjos-rammet korps

Søndag skulle korpset på tur til Sveits hvor det var fullt opplegg, men den ble det ikke noe av da Norwegian kansellerte flyavgangen.

Tårene rant

I går startet Thor Øivind Nilsen, også kjent som Zulukongen på Slitu i Eidsberg, en kronerulling. Han syntes så synd på skolebarna da de ikke fikk reise på tur.

– Det er sjeldent at tårene renner på meg, men da jeg leste om dette, begynte det å renne. Da tenkte jeg at nå må vi gjøre noe, sier han.

Nilsen er ildsjel på Slitu og er medlem i en forening som heter Zululand. Slitu kalles nemlig Zululand på folkemunne, og Nilsen er faktisk foreningens tredje zulukonge. Foreningen har både regjering og æresborgere i det de kaller for Zululand, og det var på denne foreningens Facebook-side at kronerullingen ble startet i går. Foreningen bevilget 3000 kroner til korpset etter et hastemøte, og de oppfordret også andre til å gi.

Og responsen har vært stor.

– Jeg tror det er rundt 100 personer som har sendt penger via Vipps, og folk har også satt inn på konto, sier han.

Takker for pengene

Korpsjentene Malin Nilsen og Carmen Helen Elg Sørensen var først skuffet over at det ikke ble tur denne uka, men gleder seg over at de har fått inn penger.

– Det er fint at vi får litt flere penger i kassa og at vi kan dra på andre turer, selv om turen til Sveits ble avlyst, sier Nilsen.

Venninnen er også glad.

– Det er veldig hyggelig av folk å gi oss penger, sier Sørensen.

Engasjert lokalsamfunn

Korpslederen Torgeir Nilsen er også overveldet.

– Det er nesten ikke mulig å beskrive hva dette betyr. Lokalsamfunnet stiller opp hele tiden. Nå har vi mulighet til å dra til et badeland ved Örebro i Sverige på lørdag. Mange av pengene våre ligger fortsatt hos Norwegian, sier han.

Korpslederen forteller at de hele tiden får inn mer penger.

– Alle kjenner alle på et lite sted som Slitu, og det tikker fortsatt inn penger på Vipps. Det er bare å si tusen takk til alle som bidrar, sier han.

Hvorfor tror du dette engasjerer så mye?

– Det er fordi korps betyr mye. Det er en stor del av lokalsamfunnet. Det er ikke bare på 17. mai. Vi har konserter hele året. Alle kjenner noen eller vet om noen som har vært med i korpset. Og mange har også vært med selv en gang, sier han.