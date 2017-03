Kontroversiell diett sprer seg på Facebook

Ekstremdietten varer i 13 dager, og ifølge iform.no skal folk som har prøvd den ha gått ned opp til 20 kilo.

Måltidene den første dagen består av en kopp kaffe og en sukkerbit til frokost, to hardkokte egg, kokt spinat og en tomat til middag og 200 gram biff og salat med olje og sitron til kvelds.

Det danske ernæringsrådet har avvist at det er rikshospitalet som står bak, og advarte allerede i 1995 mot dietten. Det gjør også ernæringsfysiolog i Mysen, Rita Teigen.

– Å spise så lite er absolutt ikke å anbefale. Kroppen vil forbrenne mye lagret energi, men det vil også tære på muskelmassen. Man vil overhodet ikke ha energi til å være aktiv, forteller hun.

Dukket opp i forum

Diskusjonen rundt dietten startet på facebook-forumet "Hønehjørnet." Foto: SKJERMDUMP

Et av forumene dietten har blitt diskutert den siste uken, er Facebook-gruppen «Hønehjørnet» med 45.000 medlemmer. Der har mange delt sine erfaringer og fortalt at de har lyktes. Teigen mener dietten vil virke mot sin hensikt.

– Etter 13 dager har det skjedd så mye i kroppen at den vil ha omstilt seg. Når man begynner å spise normalt igjen vil kroppen være som en svamp og man går veldig raskt opp i vekt.

– Urban legende

Tidligere journalist i Bergens Tidende, Eystein W. Thue, prøvde ut dietten for tolv år siden. Han skulle skrive et innlegg for avisen og bestemte seg for å gjøre ordentlig research.

Eystein W. Thue prøvde ut dietten for 12 år siden. Foto: TV2

– Dietten var som en urban legende i Bergen. Jeg hadde hørt om mange som hadde prøvd og hatt vellykkede resultater, så jeg ønsket å prøve.

Og dietten funket, i hvert fall en stund.

– Jeg gikk av masse kilo. Men så går det noen måneder, også er du tilbake der du begynte.

Thue ville også finne ut om det virkelig var det danske rikshospitalet som sto bak.

– Jeg ville undersøke den faglige substansen i kuren. Men det var ingen ved rikshospitalet som hadde hørt om den. Jeg fikk aldri svar på om kuren er fundert på vitenskap.

Forstår at folk prøver

Ernæringsfysiolog Teigen ser ikke hensikten i å bruke denne typen slankedietter, men forstår at mange prøver.

Ernæringsfysiolog Rita Teigen er skeptisk til de mange diettene som finnes på internett. Foto: PRIVAT

– Når man har startet en prosess og forsøkt masse annet, da går vi lett på. Når vi vil ned i vekt, så skulle det helst skjedd i går.

Teigen anbefaler at man ikke går ned mer enn en kilo i uken under slankedietter, og at folk skaffer seg informasjon hos Helsetilsynet.

– Kroppen trenger et variert kosthold. Skal man ned i vekt må man spise mindre, men under kontrollerte former.