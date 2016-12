Klør seg i hodet av puslespill-mysterium

FORNØYD: Redaktør Hans-Petter Kjøge i Halden Arbeiderblad mener virkemidlene minner om avistegnernes virkemidler. Han liker det godt. Foto: Halden Arbeiderblad

– Jeg synes det er kjempemorsomt, men vet ikke hvem som står bak. Jeg håper å få vite det! sier redaktør Hans-Petter Kjøge i Halden Arbeiderblad.

Lille julaften klarte han ikke å holde seg lenger: Han tyvåpnet den siste luka i adventskalenderen og fikk dermed den siste brikka på plass i puslespillet.

Dermed kan han for første gang se hele det satiriske bildet fra lokalsamfunnet.

Fullt av detaljer

Kjøge er en av flere samfunnsaktører i Halden som har fått tilsendt brikker til puslespillet gjennom hele desember.

– Det begynte med at jeg fikk en konvolutt. Det var brikker til et puslespill. De er sirlig pakket inn i gråpapir, en for hver dag gjennom desember. Jeg har fått fem eller seks forsendelser, tre eller fire biter hver gang, forteller Kjøge engasjert.

På bildet ser man at ordfører Thor Edquist står som symbolet på Halden midt i bildet. Han slår redaktør Kjøge i hodet med en klubbe som et bilde på noen heftige debatter mellom de to. Det som kulminerte med at ordføreren sa opp abonnementet på avisa.

Haldens hyppige skifter av rådmenn påpekes ved at flere rådmenn fraktes til gjenvinning. Debatt rundt byens atomreaktor og Haldens trange økonomi som ROBEK-kommune er også med.

Lederen av Sparebankstiftelsen er utkledd som julenisse, den omstridte Ap-veteranen Svein Olaussen fremstilles som et slags spøkelse. Flere kulturpersonligheter varmer seg rundt et bål i de dårlige tidene, mens to andre kulturpersonligheter, Espen Holtan og Omar Østli, sitter på gitarmonumentet som det aldri ble noe av.

Puslespillet er spekket av slike detaljer.

– Det er åpenbart at den som har laget dette følger veldig godt med i samfunnsdebatten i Halden, og samtidig har humoristisk snert, sier Kjøge.

Håper mysteriet blir løst

MYE Å PUSLE MED: Ordfører Thor Edquist (Ap) har hatt så mye å pusle med i desember at han ikke har puslet sammen adventskalenderen. Kanskje gjør han det i jula. Foto: Remi Drageset / NRK

Ordfører Thor Edquist har foreløpig ikke satt sammen puslespillet, men synes initiativet er imponerende.

– Det er morsomt! Man må tåle sånt i denne jobben. Det må være en som har skjulte evner, eller det kan være en kjent person som ikke vil stå frem, sier Edquist.

Hendelsene det henvises til er stort sett fra det siste året, et år som har vært hendelsesrikt i Halden.

– Det har skjedd veldig mye. På det positive må man si at fremgangen vi har hatt økonomisk og at vi for tredje året på rad følger budsjettet, sier Edquist.

Også redaktør Kjøge mener året har vært sammensatt.

– Det er så mye engasjement i denne byen, og det skjer så mange bra ting. Halden er en bortgjemt, liten, nasjonal perle om sommeren. Høsten har vært preget av mye politisk uro. Det er gøy å lage lokalavis i Halden, sier han.