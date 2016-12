Olaussen ferdig i Ap

Svein Olaussen har meldt seg ut av Arbeiderpartiet. Det melder Halden Arbeiderblad. Olaussen har vært en av Halden-politikkens mest innflytelsesrike personer siden 70-tallet. Forrige uke kom det frem at gruppeleder Arve Sigmundstad hadde følt seg truet av partiveteranen, noe også partilederen i Arbeiderpartiet i byen bekreftet.

Olaussen ønsker ikke å kommentere utmeldelsen til NRK, men sier til Halden Arbeiderblad at grunnen til at han melder seg ut er at han blir beskyldt for å være en voldelig person.