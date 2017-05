Keeper-Henrik spiller for ny klubbkontrakt

22-åringen fra Fredrikstad fikk sin VM-debut da Norge tapte 0-3 for Sveits i Paris søndag kveld.

Tirsdag venter det ny kamp mot Slovenia. Det er for tidlig å si noe om han da får en ny sjanse.

Haukeland var en av to keepere som trente i treningshallen ved den franske VM-arenaen mandag.

Han synes han kom greit ifra debuten selv om det ble tap.

– Det var morsomt og noe jeg har gledet meg til. Jeg synes at det ble litt rufsete i starten, og det skyldes nok at jeg ikke har spilt på en stund. Jeg følte meg trygg ut på der, men samtidig slapp jeg inn tre mål. Hvis vi skal vinne, kan vi ikke slippe inn så mange mål, sier Haukeland til NTB.

Skryt

– Du fikk skryt av trener Petter Thoresen?

– Vi får ta med oss det vi kan. Uansett er det ikke bra nok om man ikke vinner. Det handler om å vinne i idrett.

– Hvilke signaler har du fått om eventuell mer spilletid ut over i mesterskapet?

– Det er ikke noe jeg har lyst til å si noe om i media, men det er klart at man har lyst til å spille kamper. Vi har tre gode keepere på laget, og når man får sjansen gjelder det å ta den. Vinner man kamper får man som regel fortsette. Vi får se hva som skjer tirsdag og om jeg får spille. Det er det opp til treneren å avgjøre.

HEKTISK: Norge ble tidvis hardt presset da de tapte for Sveits. Det betød mye å gjøre for keeper Henrik Haukeland. Foto: Petr David Josek / AP

Tøft

Haukelands klubblag, Leksand, fikk det tøft i svensk SHL denne sesongen. Til slutt endte det med nedrykk til Allsvenskan.

– Det ble en tøff sesong. Vi ble tippet i bunn og lå der i store deler av sesongen. Rundt jul gjorde vi det bra og var oppe på trygg grunn. Da trodde mange at vi kunne unngå nedrykkskvalifisering, men så havnet vi der likevel. Vi var dårlig forberedt i kvalifiseringen, og vi møtte et bedre lag over seks kamper. Da ble det nedrykk.

– Hva skjer nå?

– Alle kontrakter blir annullert når man går ned en divisjon hvis man ikke har Allsvenskan-kontrakt fra begynnelsen av. Jeg vet ikke hva det blir til. Det tar vi etter VM. Nå er det viktig å tenke på det som skjer i VM.

– Hva har du lyst til?

– Det er klart at jeg har lyst til å spille på et høyt nivå. SHL er et høyt nivå, men for keepere i min alder handler det om å spille kamper. Å spille kamper på et høyt nivå, er det jeg vil. Vi tar en dag om gangen. Nå handler det om Slovenia. Vi har mål om en plass i kvartfinalen. Vi møter ett minst like godt lag i Slovenia som i Sveits, og kampen tirsdag blir nok en tøff affære. Vi hadde en god trening i dag, er fullt ut restituerte og jeg tror på en god kamp, sier Haukeland.