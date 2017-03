Jotunfjell Partners eier Airport Retail Group, selskapet som drev taxfreebutikken på Rygge. De driver i dag butikker på en rekke andre flyplasser i Norge og flere andre land, blant annet på Gardermoen.

Talsmann for selskapet, Geir Arne Drangeid, sier de gjerne vil ha nytt liv på Rygge.

Talsmann for investeringsselskapet Jotunfjell, Geir Arne Drangeid, sier de er i forhandlinger med eierne av Moss lufthavn Rygge om å overta flyplassen som stengte i fjor.

– Jotunfjell kjenner flyplassen godt fra før og ser nå på muligheten for igjen å få flytrafikk på Rygge. Selskapet ser på forskjellige alternativer; det er mye som skal på plass, men hvis vi gyver løs så er det for å drive en kommersielt interessant flyplass, sier han

Moss lufthavn Rygge stengte i november etter at Ryanair valgte å legge ned sin norske base der og flere hundre ansatte mistet jobbene sine.

Eierne Olav Thon og Orkla har investert rundt en milliard kroner i østfoldflyplassen og ønsket ikke å drive videre med et dårlig trafikkgrunnlag.

Solid aktør

Jotunfjell har vært med fra starten på Rygge. De er også største eier i varemagasinet Steen og Strøm i Oslo.

Nå er spørsmålet om de kommer til enighet med selskapet Rygge Sivile Lufthavn AS.

– Vi har diskusjoner og dialog med alle de aktuelle aktørene rundt flyplassen og er i forhandlinger med eierne, bekrefter Geir Arne Drangeid.

Fra før forsøker prosjektselskapet Rygge Airport og få til ny drift på Rygge. Dette selskapet har slitt med å reise nok kapital, men har fått med seg de fleste østfoldkommunene på et spleiselag for å reise penger til prosjektarbeidet . Det problemet har ikke Jotunfjell.

– Jotunfjell vil se på helheten og alle mulighet for inntekter og utgifter. Det er et arbeid vi må holde på med videre, sier Drangeid.

– Positivt

Styreleder i selskapet Rygge Airport, Ole Kristian Sivertsen, sier til NRK at det er positivt at andre ser de samme mulighetene som dem på Rygge.

Rygge Airport har siden i fjor sommer jobbet med å overta Moss lufthavn Rygge, men har ikke kunnet reise den kapitalen som må til.

Fylkesordfører i Østfold, Ole Haabeth, mottar nyheten om den nye intreressenten på Rygge med glede.

– Jeg må si at det høres utrolig positivt ut. At et selskap som kjenner flyplassen ønsker å gå inn og overta driften og få i gang flyaktiviteten igjen er jeg udelt positiv til, sier Haabeth.

Ingen fly på oppstillingsplassen etter at Moss lufthavn Rygge ble lagt ned i november. Nå har en kapitalsterk interessent meldt sin interesse. Foto: Lars H. Pedersen / NRK

Han peker på at Rygge er en moderne flyplass som det har vist seg mulig å drive effektivt og som har et stort omland av passasjerer.

– Potensialet ligger der, men det er krevende siden Rygge ligger så nærme Gardermoen med sitt brede tilbud. Men at den har sin plass er det ingen tvil om. Det må den rette driveren inn, og dette er meget interessant, sier fylkesordføreren.

– Interessant

Ordfører i Rygge kommune, Inger Lise Skartlien (Ap), har visst en stund at en ny aktør var interessert i Rygge, men ikke hvem det var før NRK kunne fortelle det tirsdag ettermiddag.

– Det er spennende å se at en aktør som kjenner Rygge har tro på at det er et grunnlag for å drive flyplassen videre, sier hun.