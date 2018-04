Isolerte Tom (53) hadde maks uflaks: – Kan ikke gjøre annet enn å le

– Jeg kan ikke gjøre annet enn å le, sier Tom Wangsholm til NRK.

Mossingen har hatt en påske utenom det vanlige. På telefon fra flyplassen i Kirkenes forteller han om uflaksen som ikke har villet ta slutt.

Uka før påske dro Wangsholm nemlig omtrent så langt nord du kommer i Fastlands-Norge. Han skulle bare på jobb og utføre arbeid med ventilasjonen i Nordkapphallen.

Der ble han sittende isolert alene i ti dager.

– Veiene var stengt, og de andre som skulle jobbe med meg ble sittende værfast i Alta.

Alene på Nordkapp fikk Wangsholm unnagjort arbeidet i fred og fordragelighet.

– Jobben gikk mye fortere fordi jeg var alene og fikk jobbe som jeg ville. Det gikk greit unna, og jeg tenkte jeg skulle dra hjem til påske.

Men det ble med tanken. Værproblemene hadde ikke gått over, selv om jobben var gjort. Enorme snømengder, flere snøskred og ustabile snømasser førte til store trafikkproblemer og gjorde at en rekke mennesker ble fullstendig isolert i Finnmark i påskeuka.

Wangsholm kom seg ingen vei.

– Det var ingen andre der og det var storm utenfor. Men det var ikke skummelt. Jeg hadde med meg mat nok og hadde tilgang til et storkjøkken, så det var ingen problemer.

Piloten ble syk og flyet kansellert

DÅRLIG VÆR: To ganger har flyet som skal bringe Wangsholm sørover til Østlandet blitt kansellert. Dette bildet har han knipset fra flyplassen i Kirkenes. Foto: Tom Wangsholm

På søndag ble han hentet ut med helikopter. Turen gikk videre med hurtigruta til Kirkenes, hvor tanken var at han skulle fly til Oslo mandag kveld. Igjen ble det med tanken.

– Det ble stopp i Kirkenes. Flyet ble kansellert fordi piloten ble syk. Nå står jeg i kø for å få booket hotell, for neste fly ble også kansellert.

Wangsholm forteller at passasjerene ble informert om at et nytt flycrew var på vei med neste fly til Kirkenes, men dårlig vær gjorde at flyet ble omdirigert til Alta. Nå er ny avgangstid satt til onsdag morgen.

– Det er drøyt 50 mil mellom Alta og Kirkenes. Det tar tid og det er meldt dårlig vær, så det gjenstår å se om jeg kommer meg hjem i morgen, ler han.

– Glemmer ikke denne påsken

Hjemme i Moss sitter kona Bente og venter på ektemannen.

– Det hadde vært hyggelig om han kom hjem snart. Vi tror han kommer i morgen, men det er jo dårlig vær der oppe, forteller hun.

Bente Wangsholm har hatt jevnlig kontakt med mannen, som hun mener ikke har mye uflaks til vanlig.

– Men nå har det jo vært veldig mye på en gang.

– Det har vært litt gøy å ha den nordligste arbeidsplassen i Europa, selv om jeg har vært alene. Det har vært en opplevelse, og denne påsken glemmer jeg ikke med første, sier ulykkesfuglen selv med et smil.