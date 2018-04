Veitrafikksentralen opplyser søndag formiddag at forholdene i Finnmark nå er bedre enn de har vært tidligere i uken.

Flere snøskred og ustabile snømasser har ført til store trafikkproblemer og gjort at en rekke mennesker har vært fullstendig isolert.

– Det er ganske mye mindre veier som er stengt i dag, enn hva det var i går. Det kommer av at de har vært oppe med helikopter og sprengt ned kontrollerte snøskred sånn at vi har kunne åpne veiene igjen, sier trafikkoperatør Christer Svendsen til NRK.

Utløser kontrollerte skred

I videoen over utløser et helikopter et snøskred ved Stallogargo på riksvei 94. Helikopteret frakter et apparat som skyter gass ned mot de løse snømassene. Lydbølgene fra dette utløser de kontrollerte snøskredene. Apparatet kalles for Daisybell, og brukes nå i Finnmark for å sikre de mange utsatte områdene.

Det kontrollerte snøskredet på videoen ble utløst lørdag ettermiddag etter at et 300 meter bredt snøskred gikk i det samme området tidligere på dagen.

RETT INN I SKREDET: – Samboeren min bråbremset. I det jeg så opp, så jeg bare en hvit vegg. Da hadde skredet akkurat gått. Vi kjørte inn i skredet, sier Øyvind Berg til NRK. Foto: ESKIL WIE FURUNES / NRK

Magerøya fortsatt isolert

Stabssjef i Nordkapp kommune, Magda Filonowicz, sier til NRK at forbindelsen mellom Magerøya og fastlandet fortsatt ikke er gjenåpnet.

Helikopter med Daisybell-apparatet ble satt ut i området søndag morgen for å fremprovosere kontrollerte skred.

Når skredene er utløst, vil snøen bli fjernet av brøytemannskaper.

Stabssjefen sier at første prioritet er å gjenopprette forbindelsen mellom Magerøya og fastlandet.

Deretter skal veiene ut til de mange fiskeværene gjenåpnes. Ifølge Filonowicz er det et tidkrevende arbeid.

– Brøytemannskapene setter i gang når helikopteret er ferdige. I går tok det 17 timer å brøyte seg gjennom fem mil. Det er et massivt opprydningsarbeid som gjenstår, sier hun til NRK.

Ronny Schjelderup, fylkesberedskapssjef i Finnmark, sier det er vanskelig å si når alle veier vil være åpne og de isolerte bygdene vil være tilgjengelig med bil.

– Det vil ta tid å rydde opp, og vi må ta hensyn til sikkerheten til de som skal gjøre jobben, sier han til NRK.

Han sier at de forskjellige kommunene i de isolerte områdene har funnet løsninger som har ivaretatt sikkerheten til befolkningen.

– I de rammede kommunene så har man stort sett fått inn varer og medisiner med luft- og sjøtrafikk. Man får inn det man har behov til. Det er utfordringer, men ikke i forhold til liv og helse, sier han til NRK.