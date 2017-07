Ikke lenger mistenkt for Blå Kors-brann

Det opplyser politiadvokat Morten Lunden til NRK.

– Løslatelsen skjedde på bakgrunn av en gjennomgang av overvåkningsvideoer i området og ved bygget som brant. Disse undersøkelsene svekket mistankegrunnlaget mot henne, forteller han.

Det var søndag at Kulåssenteret, som drives av Blå Kors, ble totalskadet i en brann, og 21 personer ble hjemløse. Kvinnen, som bodde i bygget, ble pågrepet av politiet, mistenkt for å stå bak brannen. Det skal ha vært vitnebeskrivelser som førte til pågripelsen av kvinnen.

Brannen i senteret startet ved 16.30-tiden på søndag. Brannvesenet kunne ikke redde bygget, og 21 personer er nå hjemløse. Foto: Sebastian Nordli / NRK

– Det er en bismak

Kvinnens advokat, Harald Otterstad forteller at han er glad for at kvinnen ikke lenger er mistenkt.

– Som forsvarer så føler man en lettelse når klienten blir sjekket ut av saken. Men for henne tror jeg det er en bismak, for fra første stund har hun fortalt at dette har hun overhodet ikke noe med. Hun har hatt noen rimelig tøffe timer på glattcella, og ho har vært rimelig forbanna, sier han.

Otterstad er også kritisk til at det tok så lang tid å få undersøkt overvåkningsbildene.

– Hun har hele tiden hevdet at overvåkningsbildene kunne gi henne alibi. Og hun ba politiet om å sjekke det, noe som burde vært gjort umiddelbart. Men det var altså først til morgenen i dag at man fikk dokumentert dette, og det syns jeg er kritikkverdig, sier Otterstad.

Men Lunden mener det ikke er så lett.

– Vi må først sikre dataene på vår tekniske avdeling, og det tar litt tid, påpeker han.

Vil fremme erstatningskrav

Otterstad varslet allerede i går at de ville gå til sak dersom hun ble frikjent. I dag forteller han at de nå starter arbeide med å fremme et erstatningskrav.

– Det er noen standardiserte beløp for pågripelser som ikke fører til tiltale. Det er ikke slik at hun blir rik av det, men det skal være et plaster på såret. Det er et ganske inngripende virkemiddel å sette noen på glattcelle, og hun fikk meget sterke reaksjoner på grunn av det.

Kvinnens advokat, Harald Otterstad forteller at han nå starter arbeide med å skaffe kvinnen økonomisk erstatning. Foto: Sebastian Nordli/NRK

Han vil også se på mulighetene for å få høynet erstatningsbeløpet, på bakgrunn av situasjonen.

– Vi snakker om personer som er ganske sårbare i utgangspunktet. Og det å bli beskyldt for noe slikt som dette her, som også involverer så mange av hennes venner, må være noe av det verste man kan komme utfor, sier Otterstad

Etterforsker videre

Kvinnen er fortsatt siktet av teknisk karakter, forteller Lunden. Politiet har enda ingen teori om hva som førte til brannen, men arbeider videre med etterforskningen.

– Det foregår fortsatt tekniske undersøkelser på stedet. I tillegg gjennomfører vi avhør av vitner. Vi jobber også opp mot bruk av brannhund fra Kripos, sier han.

Kvinnen ble siktet for en ny hendelse rett etter at hun ble sluppet fri, det skriver Sarpsborg Arbeiderblad. Denne gangen er hun siktet for å ha oppbevart narkotika i leiligheten sin.