Blå Kors i Sarpsborg brenner

Alle beboere er gjort rede for og det er foreløpig ikke meldt om skadde. Ambulanser er uansett på plass ved Blå Kors i Kulåsgata. Foto: Sebastian Nordli / NRK

I følge politiet på twitter er alle beboere i bygningen gjort rede for. Bygården inneholder flere leiligheter og et tosifret antall beboere er evakuert. Eventuelt besøkende har de ikke oversikt over. Flere nabohus evakueres også.

Samtidig opplyser poltiet i Østfold at de har pågrepet en person som er mistenkt for å ha tent på bygget. - Personen ble pågrepet i nærområdet, og vi avhører flere vitner på stedet, opplyser Arve Hermansen i politiet til NRK.

Politiet ber om at beboere i sentrum holder vinduene lukket og skrur av ventilasjonsanlegg slik at giftig røyk ikke slipper inn.

.

Bygningen til Blå Kors i Kulåsgata i Sarpsborg brenner. Foto: Sebastian Nordli / NRK

Alarmsentral Brann Øst opplyser at brannvesenet gikk inn med røykdykkere klokka 17 og at de trolig må jobbe langt utover natta for å få kontroll og etterslokke.

Det er fortsatt stor røykutvikling i området. I følge øyevitner kan røyken ses i hele Sarpsborg sentrum. Brannmannskaper fra både Sarpsborg og Fredrikstad er på stedet. I tillegg er det kalt inn beredskap fra Mosseregionen brannvesen.

Blå Kors Kulåssenteret er et botilbud for mennesker med rus og annen psykososial problematikk. Tilbudet driftes av stiftelsen Blå Kors Fredrikstad.