Politiet i Østfold opplyser at kvinnen var bosatt i bygningen som tok fyr søndag i 16-tiden. Det er på bakgrunn av vitneopplysninger at kvinnen nå siktes. Hun er pågrepet og sitter i arrest hos politiet i vente på nærmere avhør.

Kulåssenteret midt i Sarpsborg sentrum er totalskadd i brannen og brannvesenet jobber fortsatt på stedet. Politiet er i gang med å sikre spor.

Bygningen i Kulåsgata inneholdt 24 leiligheter for mennesker med rus og psykososiale problemer. Den driftes av Stiftelsen Blå Kors Fredrikstad. De jobber nå på speng for å skaffe beboerne tak over hodet i natt.

- Vi samarbeider med politi, brannvesen og kommunens boligkontor for å finne løsninger. Foreløpig er alle beboerne samlet ett sted, sier direktør for stiftelsen, Ingunn K. Skaara.