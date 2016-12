Her sperrer politiet av brygga i Halden

Vannet har steget jevnt og trutt i Oslofjorden gjennom dagen i dag, og mandag kveld var vannstanden på Østlandet så høy at vannet gikk over bryggekanten i Halden sentrum.

I 20.30-tiden møtte derfor en politipatrulje fra Halden politistasjon opp og stengte av området ned mot brygga med sperrebånd.

Da var vannstanden i Halden sentrum 116 centimeter over verdiene oppgitt for beregnet tidevann i tidevannstabellen.

– Grunnen var at vi fikk melding fra forbipasserende om vannet rakk opp på bryggekanten og kom innover brygga. Det ble plutselig brådypt på bryggekanten. Vi stengte for å markere «hit, men ikke lenger», sier operasjonsleder Terje Marstad i Øst politidistrikt.

Ikke fare for hotell og utesteder

Det ligger flere små utesteder og restauranter på brygga som har fått vann inn på uteserveringen, men disse stedene er stengt for sesongen.

Også Thon Hotel ligger ved brygga som er sperret av. Men hotellet holder stengt i julen og det skal ifølge politiet ikke være fare for at vannet stiger nok til at det tar seg inn i resepsjonen på hotellet.

– Nei, vi anser ikke det som en fare nå. Jeg snakket nettopp med meteorologen, og den siste oppdateringen er at vannet har passert toppen og vil synke utover kvelden, forteller Marstad.

Fagleder Torkel Varfjell i Halden havnevesen gikk tidligere i dag ut i lokalavisa Halden Arbeiderblad og ba folk som hadde båt ute i Halden om å sjekke fortøyningene og sørge for at båten var godt sikret.

Også i Moss har vannet steget så mye at det går helt opp til bryggekanten.

Vannet ligger på samme nivå som bryggekanten i Moss. Foto: Lotte Olsen/NRK

Flere veier stengt

I Sandefjord er to gater stengt på grunn av flom, skriver Østlands-Posten.

– Det er flere biler som snur når de ser at veien er dekket av vann. Det er nok lurt, sier journalist Henrik Ulrichsen i Sandefjord til avisen.

Fylkesvei 108 på Hvaler er stengt etter at vannet gikk over veibanen. Foto: Jan Henrik Ihlebæk/NRK

Ifølge Meteorologisk institutt ventes vannstanden mellom svenskegrensa og Lindesnes å være 90-135 cm over verdiene oppgitt i tidevannstabellen, høyest innerst i Oslofjorden, tidlig mandag kveld.

På Hvaler i Østfold var det tidligere søndag varslet en vannstand på 171 centimeter, over én meter høyere enn hva som er vanlig. Politiet valgte der å sperre fylkesvei 108 på grunn av vann over veien.

Allerede tidlig mandag formiddag var vannet så høyt at flere biler i Fredrikstad sto med vann opp til dørene.