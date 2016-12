Det er heldigvis ikke meldt om noen hendelser med verken personskader eller materielle skader i Østfold så langt, men vannet har helt tydelig startet å stige langs kysten.

Ifølge Meteorologisk Institutt ventes vannstanden mellom Svenskegrensa og Lindesnes å være 90-135 cm over verdiene oppgitt i tidevannstabellen, høyest innerst i Oslofjorden, tidlig i kveld.

Flere steder står både veier og biler under vann, og ved Fjeldberg Marina i Fredrikstad har flere båter, som egentlig har blitt tatt opp på land for året, fått seg en ufrivillig ekstra dag på sjøen.

Se flere bilder fra Fjeldberg her:

– Kraftig høststorm

I morges ringte operasjonsleder Paul Horne i Øst politidistrikt til blant andre Fylkesmannen og sin kollega hos Alarmsentral Brann Øst og for å legge en slagplan for hvordan de skulle takle været.

– Vi har snakket sammen om hvordan vi skal forholde oss til været, og så langt ser dette ut som en kraftig høststorm for vår del. Vi må nok regne med stengte veier på grunn av nedblåste trær og tak som blåser av gårde, sier Horne til NRK.

Politiet oppfordrer folk til å sikre alle løse gjenstander. Man bør også sikre at utemøbler står trygt, at duken på trampoliner er tatt av og at biler blir flyttet opp i høyden og bort fra vannet.

Kan kalle inn ekstra

Verken brannvesenet eller politiet har bemannet opp noe særlig ekstra før restene av ekstremværet treffer Østfold.

– Vi har mannskapene vi skal ha og er nok ganske godt skodd for det været som måtte komme. Skulle vi ha behov for flere folk, så er vi heldige med å ha mange brannmenn i Østfold, opplyser vaktlederen hos brannvesenet.

Den samme tonen finner man hos Horne i politiet.

– Beredskapsmessig gjør vi ikke noe utover det vi gjør ved vanlige stormer som vi har innimellom. Så vi har ikke truffet de helt store tiltakene så langt. Både vi og brannvesenet har folk på jobb og vi kan kalle inn Sivilforsvaret ved behov, forteller han.

MYE VÆR: Ekstremværet «Urd» er på vei innover Norge mandag morgen. Foto: met.no

Tok med seg brygge og forsvant

Mannskapet på redningsskøyta Horn Rescue har allerede vært ute på morgenkvisten. Foto: Anders Ödman/Horn Rescue

Også hos redningsskøyta Horn Rescue på Skjærhalden var man litt avventende til været mandag morgen. Men de hadde allerede vært ute på et par oppdrag i 9.30-tiden.

– Vi har vært ute og hentet et par båter. En av dem hadde tatt med seg en bit av en brygge og reist avgårde. Sånn blir det når vannet står en meter over verdiene oppgitt i tidevannstabellen, sier skipper Pål Bustgaard.

Gjør dere noe spesielt med tanke på været?

– Vi fortauer vår egen båt litt bedre, så får vi håpe at andre båteiere gjør det samme.

Den siste oppfordringen har også Hovedredningssentralen kommet med på Twitter:

Ferger innstilt

Color Line opplyser på sine hjemmesider at de har kansellert samtlige avganger mellom Sandefjord og Strömstad, og Larvik og Hirtshals mandag.

Årsaken er det varslede uværet.

Hos Bastø Fosen opplyste de klokken 17 mandag at det er normal trafikk og at alle ferger er i rute.