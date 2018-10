– Jeg burde nok vært en tur innom sykehuset, men det har jeg ikke hatt tid til enda, sier Eyvind Brynildsen.

Rallysjåføren fra Våler i Østfold avsluttet sesongen med et smell på søndag. Under EM-løpet i Latvia mistet han kontrollen over bilen i 163 km/t.

USKADD: Rallysjåfør Eyvind Brynildsen slapp fra krasjet uten store skader. Foto: Privat

– Jeg kjenner at jeg fikk en støkk i kroppen, men jeg har ikke fått noen varige mén, så vidt jeg vet.

EM-seieren var allerede avgjort, men Brynildsen ville kjempe om medalje i sesongen siste løp. Det var kun tiendedeler som skilte ham fra de andre førerne da det smalt.

– Jeg hadde en plan om å ta inn de få sekundene opp til pallen, og jeg var litt gira på sjampanje den helga her.

Det var Moss Avis som først skrev om krasjet.

– Kom et hårstrå for fort

Selv om videoen ser dramatisk ut, mener Brynildsen at det bare var snakk om små marginer fra å gjøre et perfekt løp.

– Jeg kom rett og slett et hårstrå for fort til at jeg klarte å få bilen til å gå i den retningen jeg ville, forklarer han.

Brynildsen kjørte med Henning Solbergs kartleser Ilka Minor i løpet. Både han og kartleseren slapp unna krasjet uten store skader. 30-åringen har likevel planer om å ta en tur på sykehuset.

– Når du kastes fra 4-5 G i ene enden til 4-5 G i andre enden i løpet av null komma niks, da får kroppen seg en liten støkk.

Les også: Her stormer Solberg ut av bilen midt i finalen

Største smellet i karrieren

Til tross for en dramatisk avslutning på sesongen, er rallyføreren fornøyd med EM-løpet.

– Jeg var kanskje litt for ivrig, men samtidig så blir man aldri for ivrig etter å vinne. Jeg angrer ikke på det jeg gjorde, og jeg ville gjort det igjen, men jeg ville nok korrigert det litt.

Søndagens uhell var Brynildsens største krasj noen gang, men hendelsen skremmer han ikke fra å fortsette med kjøringen.

– Det går stort sett fem år mellom hver gang man er i nærheten av å krasje på denne måten. Jeg tror det skal mye til for å ha en sånn opplevelse igjen, sier han.