Søndagens finale i rallycross-VM i tyske Estering ble av det dramatiske slaget. Den måtte til og med kjøres halvannen gang, etter at det første finaleforsøket ble avbrutt etter tre runder da svenske Kevin Hansen krasjet stygt og måtte fraktes bort i ambulanse.

Omstarten kunne virke som et kjempefordel for Petter Solberg, som hadde fått en tung start. Men slik ble det ikke.

For på den siste runden fikk bilen til Solberg nok. TV-bildene viste at nordmannen gestikulerte mot temperaturmåleren midt i løpet, og med noen få hundre meter igjen, måtte nordmannen bryte.

Han løp ut av banen, mens man kunne se blå røyk velte ut fra motorrommet.

– Det har vært mye motgang dette året, men det er sånn det er noen ganger, forteller en skuffet Solberg til NRK.

Tidligere i høst avslørte han at han også har slitt med alvorlig sykdom det siste året.

Kan koste medaljen

Østfoldingen, som til slutt ble nummer fem i finalen, ligger på fjerdeplass i sammendraget, og motortrøbbelet kan bli helt avgjørende i kamp om medalje. Det fordi han allerede har byttet motor to ganger denne sesongen, og må han bytte nok en gang vil det koste verdifulle poeng.

– Hvis det er noe galt med motoren, blir det 15 minuspoeng, og da blir det veldig vanskelig, sier Solberg.

Søndag var heller ikke noen god dag for sønnen Oliver. Han deltok i et rally i Latvia, og ledet etter tre runder da han fikk motortrøbbel og måtte bryte.

– Fy fader … Når begge to ryker i siste runde …

RALLY FAMILIE: Pernilla, Oliver og Petter Solberg på Idrettsgallaen i år. Foto: Geir Olsen / NTB scanpix

Solberg fullfører ikke setningen på telefon fra Tyskland.

– Så «hemskt»

Han kan riktig nok glede seg over at teamkameraten Johan Kristoffersson sikret seg en ny VM-tittel, og kona Pernilla Solberg, som styrer PSRX Volkswagen-teamet var først og fremst glad for svenskens seier. For det bidro også til at Solberg og Kristoffersen tar sammenlagtseieren i lagmesterskapet.

– Jeg er så glad. Det var fantastisk å vinne i fjor, og det å kunne klare det igjen, er helt utrolig. Det er en drøm som går i oppfyllelse, sa hun på TV-sendingen.

Men Pernilla Solberg er også mor til én utøver og gift med en annen, som begge fikk nedturer i dag.

– Det er så «hemskt» som motorsport kan være. Iblant er det veldig morsomt og iblant er det ikke det. Sånt må man lære seg å takle. Vi må glede oss over Kristoffersson, sier hun til NRK.

Bakkerud passerte Solberg

Andreas Bakkerud hadde kun verdensmester Johan Kristoffersson foran seg på listene etter kvalifiseringsomgangene i Tyskland og klarte nesten å følge opp i semifinalen og finalen.

Bergenseren passerte uansett Petter Solberg i VM-sammendraget og har nå grepet om tredjeplassen. Mattias Ekström ble nummer to søndag og innehar samme plassering i VM.

Søndagens VM-runde i Buxtehude var sesongens nest siste. Avslutningsrunden går i Sør-Afrika.