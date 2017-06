Hedret for tegning av baby-Trump

Bloom er fast tegner for VG helg og tegningen sto på trykk sammen med en kommentar i desember 2016. Kort tid etterpå gikk bildet viralt på nettet verden over. Bloom fikk ideen etter å ha hørt folk omtale Trump som en baby.

– Jeg spant videre på alt snakket om man-baby. Det ble snakket om hans kanskje ikke helt modne tilnærming til verden. Så var det bare å spinne videre på det. Jeg tenkte hva gjør babyer? Jo de krabber rundt på gulvet og grafser til seg det de kan få tak i, sier han.

Tegningen ble skapt før teksten

Til vanlig blir Bloom bedt om å tegne til en tekst, men denne gangen skjedde det i motsatt rekkefølge.

– Jeg sendte den over til redaksjonen og spurte om de hadde en tekst de kunne bruke til den. Så skrev Frithjof Jacobsen en tekst som sto til den. Så det ble omvendt rekkefølge av slik det vanligvis er, sier han.

Tegneren mottok prisen under vårmøtet Medieleder2017 i Trondheim, skriver Medier24. I juryens begrunnelse står det blant annet at «Årets tegning gir oss en særdeles spisset versjon av hvordan USAs nye president fremstår på sitt mest uerfarne og selvopptatte. Noen vil mene at tegningen av Trump er vulgær, på grensen til det usmakelige. Men tegnerens oppgave er å provosere, å sette på spissen».

Stor kraft i en tegning

Avistegneren synes det var spesielt å oppleve at tegningen ble sendt verden rundt.

– Det var litt overveldende. Som illustratør har jeg tilbrakt de siste 20 årene alene på et rom mer eller mindre. Så det var litt voldsomt. Men veldig moro, sier han.

Bloom sier det sier litt om hvor mye en tegning kan ha å si.

– Man får en følelse av hvor stor kraft en tegning kan ha og hvor vidt den kan nå. Den kan leses på tvers av kulturer og språk. Det er noe veldig direkte med det, sier han.