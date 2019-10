– Halden er først inn i framtiden av norske kommuner, sa ordfører Thor Edquist da han satte seg inn i en helt ny Jaguar I-Pace i februar.

Da hadde kommunen akkurat kjøpt inn 40 elbiler. Målet var å senke de lokale kjøreutslippene fra kommunalt ansatte med 120 tonn CO₂ hvert år.

Men det var flere som fikk nyte godt av innkjøpet. Ved hjelp av en app kan innbyggere og turister i Halden leie bilene på kveldstid for rundt 80 kroner i timen.

Det har ført til at kommunen nå er med på en oversikt over de 100 «dristigste prosjektene» i verden når det kommer til å bygge bærekraftige og grønnere byer.

– Det er helt fantastisk. Det setter Halden på kartet på en måte som nesten ikke har skjedd før. Det er utrolig gledelig at det vi gjør her blir lagt merke til, sier Halden-ordføreren når han får høre om nyheten.

Eneste norske by

Det er fjerde gang en slik liste er laget, og det er det danske konsulentselskapet Nordic Sustainability og C40 Cities Climate Leadership Group som står bak. Sistnevnte er en sammenslutning av 94 av verdens storbyer, og ledes av Paris-ordfører Anne Hidalgo. New York-ordfører Michael R. Bloomberg er styreleder.

Begge byene er på lista, i tillegg til storbyer som Bogotá, Guangzhou og København.

Halden er den eneste norske byen som er nevnt i rapporten. Tidligere er det kun Oslo som har blitt nevnt av norske byer (2016 og 2017).

Kommunikasjonsrådgiver Henrik Meyer sier at elbilene har blitt svært populære blant de ansatte, og at de stadig opplever at alle bilene er i bruk.

– Like gledelig er det at bilene omtrent like ofte er utleid til andre i Halden etter arbeidstiden. Våre tanker om at et slikt klimavennlig tilbud kan dekke bilbehovet for mange innbyggere, har dermed slått til, sier han.

Siden løsningen kun har vært driftet siden februar, vet kommunen ennå ikke om de når klimamålet sitt for det første året.

Vil viske ut forskjeller

Elbil-løsningen er utarbeidet sammen med delingstjenesten Mobility Park. Underveis har kommunen fått støtte fra Miljødirektoratet og Fylkesmannen i Oslo og Viken. Billeien er på omtrent 1 million kroner i året.

Men for Halden kommune handler det om mer enn miljø og penger. Nav i Halden mener bilene kan bidra til å viske ut sosiale forskjeller i en by der rundt 1.000 barn bor i lavinntektsfamilier.

– Vi vet at det ikke er mulig for mange familier i Halden å eie en bil i dag. Dette prosjektet gir flere muligheten til å kjøre ungene på trening, ukehandle eller å komme seg til et jobbintervju, sa Nav-leder Astrid Nordstrand da tjenesten ble lansert i februar.