– Ca. 22.30 lørdag kveld fikk politiet melding om en alvorlig hendelse i Halden. På stedet er det én person som er bekrefta død, sier operasjonsleder Ronny Samuelsen i Øst Politidistrikt til NRK.

En annen person, som også var på stedet, er sendt til Kalnes sykehus med lettere skader. Han er mistenkt i saken, opplyser politiet 01.32.

Den døde ble funnet innendørs, melder NTB. Og politiet etterforsker hendelsen i østfoldbyen som et drap.

Kontroll på mistenkt

Politiet opplyser at de ar kontroll på situasjonen, og at det ikke skal være fare for andre. Og at kriminalteknikere er på vei til stedet.

Politiet gjør undersøkelser på stedet. Foto: Benjamin Vorland Andersrød / NRK

Pårørende er ikke varslet ennå, og politiet vil derfor ikke kommentere alder eller kjønn nå.

– Vi fikk melding fra noen i området, uten at jeg vil gå nærmere inn på hvem dette var, sier operasjonsleder Samuelsen.

Det skal være funn gjort på åstedet som gjør at de etterforsker dødsfallet som et drap.

Fikk melding om støy

Det er flere utleieboliger på den aktuelle adressen. Og til Halden Arbeiderblad så sier politiet på stedet at de fikk melding om støy på stedet fra personer som bor i leilighetene.

Dette er den 20. drapssaken norsk politi har fått i hendene så langt i år, viser NTBs oversikt over drap i 2024.

Til sammen er 25 personer drept.