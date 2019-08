– Det vil bli et problem at vi samler opp biler bak. Da er det viktig at elevene lærer seg å slippe forbi andre biler, sier kjørelærer Oddleif Bakken i Moss.

Trafikklærer Oddleif Bakken har de første mopedbil-elevene allerede neste uke. Han tror markedet vil øke raskt de neste årene. Foto: Odd Skjerdal / NRK

Han er selv fersk bak rattet på mopedbil, men har nylig kjøpt inn en til kjøreskolen. Fra i dag senkes aldersgrensa for å ta lappen på dette kjøretøyet til 16 år.

Bakken forventer at mange 16-åringer vil gripe muligheten til å kjøre noe som likner mistenkelig på en vanlig bil.

Må øve på å slippe forbi

Når han tar med NRK på en kjøretur, dukker det raskt opp det han regner med blir en vanlig utfordring: Kø.

Han får den opp i 52 km/t i en liten utforkjøring, men jevnt over stopper farten på 45 km/t. slik som vanlige mopeder gjør. Men størrelsen gjør at det ikke er like lett for andre trafikanter å komme forbi.

Derfor tror Bakken det å følge med bak og ofte svinge inn til siden av veien kan bli viktig.

– Det å følge godt med og finne steder man kan slippe forbi, det blir viktig for samspillet mellom trafikantene, sier han, og kjører selv innom en ledig busslomme for å slippe forbi bilen bak.

Når andre biler kjører i 70 km/t, blir det fort kø bak mopedbilen. Foto: Odd Skjerdal / NRK

– Stor pågang

Inntil den siste uka har ikke kjøreskolene visst sikkert hvordan de skal drive opplæring. Bakken forteller at det vil kreve minimum 14 timer før elevene kan ta teoriprøve, og at det ikke kreves oppkjøring.

Mopedbillappen vil være litt dyrere enn førerkort på moped, men det er prisen på selve kjøretøyet som kanskje er den største forskjellen.

Hos forhandleren Mopedbil i Rygge koster de fleste mellom 150.000 og 200.000 kroner. Likevel forteller salgssjef Edwin Horgmo om heftig pågang.

– Mange har fått opp øynene, og det har mildt sagt eksplodert. Vi må nok ekspandere, sier han.

Økning av ATV og UTV

Mopedbil for 16-åringer føyer seg inn i en etter hvert lang rekke kjøretøyer 16- og 17-åringer får ta lappen på. For i tillegg til moped, lettmotorsykkel og traktor, har enkelte typer ATV og storebroren UTV opplevd en kraftig vekst de siste årene.

Se for eksempel hvordan parkeringsplassen ved en videregående skole i Alta så ut nylig.

Ved Alta videregående skole er det spesielt mange ATVer og den enda større UTVen med tak. Foto: Rolf Jakobsen / NRK

Disse kan kjøres med førerkort på moped, lettmotorsykkel eller traktor avhengig av hvilken klasse kjøretøyet er registrert for.