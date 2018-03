For lave kjøreledninger kan utsette dobbeltdekkere

Anbudsfristen for dobbeltdekkere til Østfoldbanen gikk ut 19. februar, etter å ha blitt utsatt fra november i fjor.

Det er ikke kjent hvilke togprodusenter som har levert inne tilbud på å leie ut toetasjes tog til norske jernbanemyndigheter.

I anbudet heter det at det skal gis tilbud på leie i fem år med inntil fire års forlengelse. Kontrakten vil ha en verdi på 350 millioner kroner.

Målet har vært at det skal prøves ut med toetasjes tog i løpet av 2019. Den fristen kan nå bli skjøvet på som følge av at kjøreledningene flere steder er for lav for de høyere dobbeltdekkerne, sier materielldirektør Kjell-Arthur Abrahamsen i Norske Tog.

– Det er foreløpig uklart hva dette betyr i praksis, men det kan bety en utsettelse, sier Abrahamsen.

Det er Bane Nor som har avdekket behovet for å heve kjøreledningene flere steder.

Hensikten med å sette inn toetasjes tog er å øke kapasiteten på jernbanestrekningen som er overfylt av pendlere til Oslo hver dag.

Noen centimeters forskjell

Den sveitsiske togprodusenten Stadler har dette dobbeltdekkertog som ligner FLIRT-togene de har levert til NSB. De er 31,5 centimeter høyere enn togene som går på Østfoldbanen i dag. Foto: David Gublerbahnbilder.ch

Det er sveitsiske Stadler som har levert de nyeste togene som er i bruk i Norge, de såkalte FLIRT-togene. Stadler har også et dobbeltdekker-tog i samme serie, som ikke er mer enn 31,5 centimeter høyere enn FLIRT. Det bekrefter selskapet overfor NRK.

Men det er ikke klart om det er Stadler som får oppdraget med å forsyne oss med de første toetasjes togene på norske spor.

Norske Tog vil ikke ut med hvilke tilbydere som er på banen, men det antas at minst fire selskaper er ute etter den norske kontrakten.

Uansett bekrefter materielldirektør Kjell-Arthur Abrahamsen i Norske Tog, som håndterer tilbudene fra togprodusentenea at kjøreledninger må heves.

Ikke et problem på hele strekningen

Østfoldbanen er overfylt av pendlere, og det er planen at dette skal bli den første strekningen i Norge der det settes inn toetasjes tog. Foto: Rainer Prang / NRK

– Det er nødvendig med tiltak på infrastruktur enkelte steder på Østfoldbanen der kjøreledningen ikke er montert høyt nok i forhold til sikkerhetsavstand for bruk av dobbeltdekkere, sier Abrahamsen.

Norske Tog sier at det er nå en diskusjon mellom Jernbaneverket og Bane Nor om hva som må til for at høyere tog skal kunne trafikkere Østfoldbanen.

Er det lange strekninger der kjøreledningene er for lave?

– Det er nok mer flekkvis enn i lange strekninger. Nå skal Bane Nor komme tilbake med hvilke tiltak som skal gjøres.

– Det vil være avgjørende hvor omfattende og kostbar en ombygging av kjøreledningene blir for om prosjektet med dobbeltdekkere kan gjennomføres, sier kommunikasjonsdirektør Svein Horrisland i Jernbanedirektoratet. Foto: Odd Skjerdal / NRK

I Jernbaneverket svarer kommunikasjonsdirektør Svein Horrisland at de venter på de endelige konklusjonene.

– Vi vet ikke hvor kritisk dette er foreløpig. Men det er klart at det spiller en rolle hvor stort arbeid det blir og hvor mye det vil koste.

Har dere noen mistanke om at det blir vanskelig å gjennomføre?

Foreløpig vil jeg ikke si det. Vi må helt klart få vi få vite hvor omfattende dette er. Hvis det ikke er for omfattende er det absolutt grunn for å gå videre for fullt, sier Svein Horrisland.