Flere trafikkuhell på Østlandet: – Det er kaotisk

Politiet melder i morgentimene at det er glatt flere steder på Østlandet:

Når NRK ringer i 9-tiden er politiet ute på flere oppdrag.

– Det er kaotisk. Vi har vært ute på veldig mange forskjellige uhell, akkurat nå er vi ute på seks uhell, sier operasjonsleder Terje Marstad i Øst politidistrikt til NRK.

Det er ingen større personskader.

– Nedbøren er hvit og vi ber innstendig om at folk tar innover seg at snøen fører til mindre friksjon, og at det blir glatt. Folk må ta seg god tid, vise mer aktsomhet og være mer forsiktig, sier Marstad.

Gult farevarel

Meteorologisk institutt har sendt ut gult farevarsel for Oslo, Akershus, Buskerud, Vestfold og Telemark. I Østfold kommer mye av snøen ned som regn og slaps.

På Kjeller i Skedsmo har en buss veltet. En kjørelærer og en elev var i bussen som skled av veien i lav hastighet. Ingen av dem ble skadd.

Ved Skedsmokorset i Akershus står to vogntog fast. En skal ha kjørt i autovernet og skaper trafikale problemer.

Ved Missingmyr i Råde har det vært et trafikkuhell mellom en lastebil og en personbil. Ingen personskade, men store skader på kjøretøyene.

Mellom Frogner og Lindeberg har det vært en trafikkulykke der to biler er involvert. Førerne er tatt med av ambulanse for sjekk. Skal være lettere eller moderate skader.

En jente i tenårene er sendt til Sykehuset Østfold etter at to biler frontkolliderte på Lundsvei i Skiptvet.

På Høversjøvegen i Hurdal har to biler vært i en ulykke. Det er ikke meldt om personskader.

– Vi har mer enn nok å holde på med. Det er personbiler som dulter i hverandre, det er tunge kjøretøy som kjører på små biler og det er store kjøretøy som havner i autovernet, sier Marstad.

– Ring oss

Til tross for at de har hendene fulle, ber operasjonslederen likevel folk om å ta kontakt.

– Folk må ringe oss. Det viser seg noen ganger at det er personskader, og da vil vi vite om det, sier han.