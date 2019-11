Lagergutta ringte politiet for å stoppe lastebilsjåfør – viste seg at alle jobber for samme eier

Ansatte hos Glava i Askim ringte politiet og sperret den litauiske sjåføren inne da han tirsdag møtte opp med fire sommerdekk. Vogntoget skulle over snødekte fjellveier til Bergen.

I etterkant ble lagerarbeiderne hedret med blomster for å ha grepet inn.

Lasteansvarlig Artur Majewski ble hedret av Norges Lastebileier-Forbund etter å ha ringt til politiet da en lastebil med slitte dekk lastet varer på fabrikken. Foto: Martin Tangen-Schmidt/NRK

Nå viser det seg at lastebilen kjørte på oppdrag fra byggevareselskapet Optimera, som har samme eier som Glava.

Via ulike datterselskaper er de begge eid av det franske industrikonsernet Saint-Gobain SA, som har virksomhet i 68 land og mer enn 180.000 ansatte, ifølge egne nettsider.

Legger seg flat

Logistikkdirektør Gard Erik Dahl i Optimera AS bekrefter at den litauiske sjåføren kjørte på oppdrag for dem.

– Det stemmer delvis. Vi har en transportavtale med Nortransport AS. De hadde ikke nok tilgjengelige biler, og leide inn en underleverandør. Der har de beklageligvis ikke gjort en god nok jobb. Vi er veldig glad for at denne lastebilen ble stoppet på Glava, sier Dahl.

– Hva synes du om at ansatte på gulvet i en bedrift som eies av samme eier som dere må stoppe denne forsendelsen?

– Det er bare å legge seg helt flat. Vi skal ikke ha sånne biler på veien. Det har vi tatt opp med Nortransport og de har ettergått sine rutiner, sier Dahl.

– Kjempeutfordring

Per Jørgen Melnes, daglig leder i Nortransport AS, sier at deres underleverandør har leid inn en lastebil på det såkalte spotmarkedet, det vil si å leie inn lastebiler som ikke går i faste ruter.

– Det er hundrevis av biler å velge mellom på spotmarkedet. Det er en kjempeutfordring å ha kontroll over det, sier Melnes.

– Så det er uoversiktlig system?

– Ja, det er ikke feil å si det. Vi er glade for at Glava sier ifra. Dette må vi gjøre sammen, for det er ingen som ønsker en bil med dårlige sommerdekk på vei til Bergen, sier han.

– Hvem er det som har ansvaret til slutt?

– I denne saken er det vi som har ansvaret. Det er det ingen diskusjon om, sier Melnes.

Fire av dekkene på den litauiske lastebilen var sommerdekk. Resten var slitte vinterdekk. Foto: Freddie Larsen

Mener ansvaret pulveriseres

Norges Lastebileier-Forbund mener at det bærer galt av sted når underleverandører bruker underleverandører som bruker underleverandører.

– På denne måten pulveriseres ansvaret. Resultatet er at vi i altfor mange tilfeller får trafikkfarlige transporter på norske veier, sier Kristian Bjerke, regionsjef i Østfold, Oslo og Akershus.

Kommunikasjonssjef Morten Starup i Saint-Gobain Norden og Baltikum sier at selskapet ikke vil kommentere saken.

– Glava og Optimera drives etter armlengdeprinsippet, og vi henviser til dem for deres respektive kommentarer, sier Starup.

Armlengdeprinsippet handler om prising av varer og tjenester internt i et multinasjonalt selskap. Prisen skal settes lik markedsprisen for å hindre manipulasjon for å unngå skatt.

Håkon Kvåle i Glava-gruppen sier at de ikke visste hvilken lastebil underleverandørene sendte. Foto: Sissel Annett Myklebust/NRK

– Stor avstand

Logistikkdirektør Håkon Kvåle i Glava-gruppen (som består av Glava AS og Saint-Gobain Byggevarer AS) sier at de skiller strengt mellom de som produserer byggevarer og de som distribuerer byggevarer.

– Optimera er en kunde på lik linje med Maxbo og andre kunder vi har. Det er veldig viktig for oss å understreke at det er stor avstand mellom de to divisjonene. Selv om det er samme eier, så har vi ingen kontakt utenom at de er en kunde, sier Kvåle.