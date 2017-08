Fikk ferien ødelagt av tyver i Italia

Jon Raymond Andresen fra Fredrikstad opplevde feriemarerittet da han var på biltur med kona og et vennepar i Italia.

– Da vi sto og ventet på grønt lys midt i Milano sentrum, hørte vi et smell. Vi kjørte videre, men vi skjønte raskt at det var dekket som var punktert, forteller han.

Da de sjekket tilstanden til dekket, skjønte de at det måtte være en kniv som var blitt brukt. Dekket var helt flatt, og det hadde skjedd på få sekunder.

Frustrerte kjørte de inn til siden og gikk ut av bilen. Fokuset ble rettet mot en som stod i veikrysset og vinket. Før de visste ordet av det var veska som sto i bilen borte.

I ettertid har de tenkt at det var sammenheng mellom punkteringen og tyveriet.

Reisekassa frastjålet

De fikk ferien ødelagt av den skremmende hendelsen.

– Hun som eide veska, ble helt fra seg. Alle kortene hennes, mobilen og alt var vekk. I tillegg var hele reisekassa på 8500 kroner borte, sier han og forteller at de har lært en lekse. De vil ikke lenger ha alle kortene eller så mye kontanter på ett sted.

Andresen tror at tyvene valgte ut deres bil fordi de speidet etter utenlandske biler. Reisefølget kjørte med tyske skilter og et Eurocar-merke på bilen.

Uvanlig

Bare i juni og juli ble nordmenn frastjålet verdier for mellom 30 og 40 millioner kroner, ifølge en beregning fra Europeiske Reiseforsikring.

Norske forsikringsselskaper utbetalte 329,5 millioner kroner for tyverier nordmenn var utsatt for i 2016, ifølge tall fra Finans Norge. Det ble innmeldt omtrent 312.000 tyverier til forsikringsselskapene.

UTSATT: Assisterende informasjonsdirektør i Europeiske Reiseforsikring, Emma Elisabeth Vennesland, forteller at nordmenn er ekstra utsatt for tyverier i utlandet. Foto: Europeise reiseforsikring

– Det er store verdier og gjenspeiler kanskje at den økonomiske situasjonen ute i Europa er dårlig. Dette gjør oss nordmenn ekstra utsatt for tyverier. Nordmenn er kjent for sin gode økonomi og «lyser» nok opp som fyrtårn, sier Emma Elisabeth Vennesland, assisterende informasjonsdirektør i Europeiske Reiseforsikring.

Det er vanlig at tyver utnytter muligheten når oppmerksomheten er rettet et annet sted, men hun kjenner ikke til tilfeller hvor dekk har blitt skåret opp for å få turistene til å stanse.

– Men ingenting forundrer meg lenger.

Reisendes viktigste bud Ekspandér faktaboks 1 . Bruk kredittkort og kontanter. 2. Ha penger i pengebelte eller innerlommer. Unngå å ha lommeboken i baklommen eller veske over skulderen. 3. Plasser pengene i safe på rommet eller deponer pengene i hotellets safe. 4. La ikke kostbart fotoutstyr ligge i bilen eller på restaurantbordet. 5. Gå ikke fra verdisaker eller la bagasje stå uten tilsyn. 6. Unngå utrafikkerte steder nattestid. 7. Gå gjerne flere sammen. 8. Ha alltid små pengebeløp tilgjengelig. Ikke betal bussbillett eller en kopp kaffe med store sedler. 9. Vær klar over distraksjoner som kriminelle ofte bruker for å dra oppmerksomheten din fra personlige eiendeler. 10. Vær ekstra oppmerksom på steder med stor trengsel, for eksempel t-banestasjoner og busser. 11. Pass ekstra godt på kofferten og pengene når du ankommer flyplasser eller står i resepsjonen på hotellet. 12. Lær deg passord og pin- koder utenatt så du ikke trenger å skrive dem ned. Vær også klar over menneskene rundt deg når du slår inn pin-koden. 13. På toget er det viktig at du har verdisaker, som for eksempel penger, PC og mobiltelefon som håndbagasje. Større bagasje kan plasseres på hattehyllen, men det er viktig å plassere bagasjen i nærheten og holde øye med den. Å plassere bagasje ved inngangen til vognene gjør at den står utrygt. Kilde: Europeiske Reiseforsikring

For nordmennene var det ikke bare tyveriet som ble en kostnad. De oppsøkte et dekkfirma like i nærheten.

– Da vi kom dit, sto en person nærmest i døra og ventet på oss. Vi mistenkte det kunne være noen sammenheng mellom de som lagde hullet og dekkfirmaet, sier Andresen.

Å fikse dekket ble en ny utgift på 4800 kroner.

– Drar du på biltur til Europa igjen?

– Ikke til Italia.