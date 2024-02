I denne saken kan du lese om: hvordan forberede seg til eventuell flom, kraftig vind i Vestfold og Østfold, fly- og fergetrafikk.

Fra natt til fredag er det ventet betydelige mengder nedbør inn over Sør-Norge.

Det er deler av Agder og Telemark som får de største nedbørsmengdene, forteller vakthavende meteorolog Marit Berger.

Vakthavende meteorolog Marit Berger.

Det vil komme mellom 30 til 50 millimeter på 12 timer.

– Det er første delen av fredag hvor det vil bli verst, sier Berger.

Temperaturen er over på plussiden, og steder hvor det vil komme mest nedbør vil det komme som regn.

Litt inn i landet og opp i høyden, vil det komme som snø. Men der er det ikke ventet like mye nedbør.

Denne og kommende uke er store deler av landet dekket av gule farevarsel for snøskred.

I områdene som får mest ventes det 30–50 millimeter på 12 timer. Foto: METEOROLOGISK INSTITUTT

Forberede seg

NVE har sendt ut gult farevarsel for flom. Vakthavende Elise Trondsen forteller at de tror det skal komme mye regn på kort tid at det ikke rekker å renne unna.

– Det kan da få problemer med både overvann på vei og parkeringsplasser. Og vann som ikke finner veien ut, og derfor lager seg et annet løp og kan ende opp i kjelleren til folk for eksempel.

Det er fremdeles en del snø og is mange steder.

Meteorolog Berger oppfordrer til å sjekke at stikkrenner og kummer ikke er dekket av is, slik at vannet har et sted og renne.

Fremtind Forsikring regner med økt pågang hos selskapet i morgen, samme som skjedde sist mildværsperiode.

– Med mye vann forårsaker det store skader når det samler seg. Det som typisk går igjen er vann i kjellere, så et godt råd er å løfte opp ting av verdi fra gulvet, sier skadeforebygger Therese Hofstad-Nielsen.

Skadeforebygger i Fremtind Forsikring, Therese Hofstad-Nielsen. Foto: Fremtind

Bymiljøetaten i Oslo har allerede gjort flere forberedelser.

– Vi har folk ute, og de forbereder seg ved å rydde opp og renske avløp, særlig steder vi vet vannet samler seg opp, sier Marianne Haug, avdelingsleder for Vei og gate.

Perioder med vind

I tillegg til mye nedbør vil det også blåse kraftig.

Ute i Skagerrak ser det ut til at det blir full storm, og det er Danmark og Sverige som får det meste av vinden, forteller Berger.

Det er ventet 25–30 meter per sekund i vindkasta.

– Vi slipper litt billigere unna. Men det vil berøre ytre deler av Vestfold og Østfold i en periode midt på dagen i morgen.

De har derfor sendt ut gult farevarsel for kraftige vindkast. Meteorologene vurderer å sende ut et farevarsel for sterk vind også i Oslo og Akershus.

Fredag ettermiddag kan det komme kraftig vind i deler av Vestfold og Østfold. Foto: METEOROLOGISK INSTITUTT

I de områdene hvor det er venta mye vind, anbefales det å sikre og flytte verdier bort fra utsatte områder.

Med også vind i fjellområdene og i kombinasjon med snø, kan det bli snøfokk. Berger opplyser at det kan bli vanskelige kjøreforhold i fjellene på grunn av dette.

Nysnø og sterk vind gir snøfokk i fjellet, skriver meteorologene. Foto: Meteorologisk Institutt

Fly- og fergetrafikk

Color Line følger situasjonen tett, forteller Erik Brynhildsbakken, konserndirektør for kommunikasjon og samfunnskontakt i Color Line.

– Det er for tidlig å si om det blir innstillinger av ferger.

Pressevakt i Avinor Cathrine Framholt sier til NRK at Gardermoen er godt forberedt, men det er for tidlig å si om været vil påvirke flytrafikken.