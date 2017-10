En av fire unge sliter med psyken

En fersk rapport gjennomført av Høgskolen i Oslo og Akershus viser at 28 prosent av elevene ved landets videregående skoler har følt seg ulykkelige, triste eller deprimerte den siste uken før undersøkelsen ble gjennomført.

På ungdomsskolen har 22 prosent av elevene oppgitt at de sliter med det samme.

Rapporten er basert på svar fra over 240.000 norske skoleelever. Forfatteren, forsker Anders Bakken, skriver at omfanget av psykiske helseplager øker markant hos både gutter og jenter og at i overkant av hver fjerde jente har et høyt nivå av depressive sykdommer.

– Tilsvarende viser årets undersøkelse at andelen som opplever ensomhet er den høyeste som noen gang er registrert i Ungdata, skriver han videre.

– Elevene faller sammen

Problemet er godt kjent, forteller sosiallærer på Haugeåsen ungdomsskole i Fredrikstad, Jan Christian Häckert.

FÅR HYPPIGE BESØK. Sosiallærer Jan Christian Häckert forteller at han får besøk av ungdommer som sliter psykisk. Foto: ODD SKJERDAL / NRK

– De har et utseende- og prestasjonspress på seg. De skal se pene ut, i tillegg til å være flinke på skolen. Så har man fritidsaktivitetene der man også skal være på topp. Til sammen kan alt dette gjøre at man faller sammen, sier han.

Samtidig viser en britisk undersøkelse at sosiale medier forverrer unges kroppsfokusering og forsterker angst, depresjon og ensomhet.

Vil fremstå best mulig

Patrick Nzoba, som er elev ved St. Olav videregående skole, sier at mange tenker på trening og kosthold for å fremstå perfekte i sosiale medier.

– Man skal vise seg frem og gjøre ting man ikke liker. Og alle skal ha den fineste kroppen. Det fører til en stort press, mener han.

En av ti ungdommer forteller at de har delt nakenbilder av seg selv, og flere unge har havnet i terapi på grunn av denne typen delinger. Caroline Lorentsen, som også går på St.Olav, forteller at hun kjenner flere som har fått psykiske problemer etter å ha delt lettkledd-bilder.

KJENNER TIL PROBLEMET. Caroline Lorentsen sier hun har flere venninner som sliter psykisk etter å ha sendt lettkledd-bilder av seg selv. Foto: ODD SKJERDAL / NRK

– De får oppmerksomhet der og da. Det ender opp med å bli ganske alvorlig. Mange drar til legen for å få tabletter som hjelper mot depresjonen de får i etterkant, sier hun.

Sosiallærer Häckert peker på tre fenomener i sosiale medier som påvirker psyken til ungdommene.

– De verste sosiale mediene er de der man kan være anonym, og for eksempel be en person henge seg fordi han ser så stygg ut. I tillegg er det ille med gutter som ber om nakenbilder av jenter, for så å legge de ut på nett. Det tredje er jenter som legger ut nakenbilder av seg selv, sier han.

Flest jenter

Ung Datas undersøkelse viser at det er flest jenter som sliter med psykiske problemer. Hele 29 prosent av jentene i tredjeklasse på videregående har et høyt nivå av depressive symptomer.

GUTTER LEGGER RRESS. Patrick Nzoba mener gutter legger press på jenter i sosiale medier. Foto: ODD SKJERDAL / NRK

Patrick Nzoba kan bekrefte at det er hos jentene det er viktigst å være perfekt i sosiale medier.

– Jentene er mer opptatt av å bli likt i sosiale medier. Så tror jeg guttene presser på, fordi de vil ha jenter som har «godsaker». Så blir det slik at de tenker «hvis gutten vil jeg skal ha det, da må jeg ha det».