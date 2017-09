I terapi etter å ha sendt nakenbilder

For halvannet år siden fikk psykolog Ingrid Blessom de første jentene som hadde sendt nakenbilder, inn i terapirommet. Jentene hadde frivillig sendt bildene til noen de oppfattet som troverdige på nettet.

Psykolog Ingrid Blessom. Foto: Per Håkon Solberg / NRK

– Det er mange som sliter i etterkant. De føler at det er noe som ekstremt privat som andre har fått tilgang til. Noen får nesten samme reaksjoner som noen har blitt utsatt for overgrep, sier Blessom til NRK.

Som NRK har fortalt, legger barn og unge frivillig ut sexbilder- og videoer av seg selv på sosiale medier.

Begynte som 11-åring

Blessom, som jobber som psykolog ved Institutt for klinisk sexologi og terapi, forteller at jentene som går til terapi hos henne, er i 14-årsalderen.

– Men flere forteller at de begynte med dette i 11-årsalderen, på slutten av barneskolen. De har fått kontakt med jevnaldrende gutter på sosiale medier, så har de innledet en relasjon. Så har relasjonen eskalert, og da har de kanskje fått oppmuntring om å sende nakenbilder, sier psykologen.

Bildet er ett eksempel på hva ungdommer legger ut på sosiale medier. Foto: Skjermdump fra Instagram

Det har begynt med frivillighet, for så å ende opp som press, ifølge Blessom. Flere har opplevd at bildene er blitt spredt videre.

Fenomenet er så ferskt at man ikke har nok kunnskap om de psykologiske konsekvensene, mener Blessom.

– For noen er dette starten på en slags grenseløs seksuell atferd. Det er starten på at de møter eldre menn, og har sex med dem, selv om de er 14–15 år gamle. Men vi ser også at en del jenter blir mye mer private og beskytter seg selv på helt annen måte.

Ungdommer tar bilder og filmer seg selv i intime situasjoner og sender det til andre. Bildet er ett eksempel på hva ungdommer legger ut på sosiale medier.

Rapport: 1 av 10 unge har sendt nakenbilder

Totalt ni prosent av barn i alderen 13–16 år har i løpet av det siste året sendt nakenbilde(r) av seg selv, ifølge Medietilsynets rapport om Barn og medier fra 2016.

Rådgiver Kaja Hegg i Redd Barna. Foto: Per Håkon Solberg / NRK

Andelen øker med alder, både blant jenter og gutter. Andelen har også økt med tid.

I 2010 var det fire prosent som svarte ja, og andelen har gått trinnvis opp til rett under en av ti i 2016.

– Barn bruker sosiale medier fra en stadig yngre alder. De yngste barna har heller ikke modenhet til å håndtere disse arenaene på egen hånd. Det er derfor en økt sårbarhet, sier rådgiver Kaja Hegg i Redd Barna til NRK.

Det er i dag for lite kunnskap om temaet, mener hun.

– Det kan være at vi tilskriver det større fare enn det det egentlig er. Men den største bekymringen er at det kan føre til mobbing, og det kan selvfølgelig bli brukt som trussel.

Som NRK har fortalt, legger ungdommer frivillig ut bilder og videoer av at de har sex. Foto: Skjermdump

Toppen av isfjellet?

Psykolog Ingrid Blessom forteller at flere av jentene som går i terapi hos henne etter å ha delt nakenbilder, sliter med angst og depresjon. Mange sliter også med dårlige forhold til foreldrene.

– Det handler om å bli sett, få aksept, for å inngå relasjoner, sier hun.

Psykologen frykter flere unge vil søke hjelp i tiden som kommer.

– Vi vet ikke om dette er et fenomen som kommer til å bre om seg. Vi vet ikke om det er mange jenter som kommer i terapi senere. Det er et ferskt fenomen. Jeg er redd dette er toppen på et isfjell.