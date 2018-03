Drømmeboligen var rottereir

– Totalt sett har vi tatt mellom 15 og 20 rotter. Vi hører dem i både vegger og tak. Det er veldig bittert. Det var drømmehuset, det var utrolig fint her da vi kjøpte det, sier Geir Arne Hansen.

Sammen med familien overtok han boligen i Fredrikstad i desember 2016, etter å ha kjøpt huset for 2,45 millioner kroner.

Men allerede måneden etter oppdaget de at det var rotter på eiendommen. Etter hvert viste det seg også at rotteproblemet hadde et større omfang enn de først hadde sett for seg.

– Vi hører at de romsterer i taket, gnager på bjelker, sloss og parer seg, og de kommer ut på kjøkkenet. Det er ikke noe morsomt. Vi hører dem hele tiden, sier Hansen.

Slik ser det ut i veggene til Geir Arne Hansen. Foto: Privat

Tingretten: – Ikke overraskende med rotter

Han erkjenner at selgeren hadde fortalt om at det hadde vært rotter i huset, men han mener at selgeren ikke hadde gitt nok opplysninger om hvor stort problemet var.

– Det vi leste ut av tilstandsrapporten, var at det tidvis hadde vært problemer med rotter i krypkjelleren og under kjøkkenbenken. Jeg tolket det som at det var et engangstilfelle under kjøkkenbenken og at rottene i krypkjelleren kunne håndteres med feller, sier Hansen.

– Det kan hende vi må gi opp og selge huset som et oppussingsobjekt til tomteverdien, sier boligkjøper Geir Arne Hansen. Foto: Petter Larsson/NRK

Saken ble derfor tatt til tingretten. Men der endte det med full frifinnelse av både selgeren og forsikringsselskapet.

Retten mente at selgeren hadde opplyst om at det var rotter i flertall på eiendommen, at det er et pågående problem som må overvåkes, og at det har vært rotter oppe i boligen, ikke bare i krypkjelleren.

«De har kjøpt et hus, bygget i 1900, hvor det er opplyst at det er rotter, og det er da ikke overraskende at de har fått et hus med rotter.», står det i den ferske dommen fra Fredrikstad tingrett.

Et rotteskjelett ligger igjen i en av veggene. Foto: Privat

De konkluderte dermed med at det var kjøper som måtte bære risikoen for alle mangler.

– Still de ubehagelige spørsmålene

Distriktsleder Ole Øyvind Moen hos Huseiernes Landsforbund i Østfold er klar på at kjøper har et stort ansvar med å gjøre seg kjent med boligen.

Han understreker viktigheten av å lese alle salgsdokumentene og stille selgeren spørsmål om eiendommen.

– Les alt som står i dokumentene, gå på visning, still de ubehagelige spørsmålene og bruk god tid. Det holder ikke å bare se på utsikten og det som er fint ved boligen, sier han.

– Det holder ikke å bare se på utsikten og det som er fint ved boligen, sier Ole Øyvind Moen i Huseiernes Landsforbund. Foto: Petter Larsson/NRK

Moen påpeker at man ikke har angrefrist på kjøp av bolig, slik som man har i for eksempel Sverige.

– Dessverre skjer det ofte at man er litt presset på tid, det er budrunde og man føler at man må slå til. Men nå er det slik at når budet er akseptert, så sitter man der.

I Fredrikstad sitter Geir Arne Hansen og familien nå igjen med et rottereir, et oppussingsmareritt og en ekstrautgift på 180.000 kroner i saksomkostninger.

– Hvis forsikringsselskapet sier nei til å gå videre med saken, så har jeg ikke økonomiske muskler til å gå videre. Da kan det hende vi må gi opp og selge huset som et oppussingsobjekt til tomteverdien. Men jeg har selvfølgelig et håp om å bli kvitt rottene, sier han.