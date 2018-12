Drapssiktet er tiltalt for uaktsomt drap på sønnen

Tiltalen ble tatt ut av statsadvokat Andreas Schei 3. desember i år, men av hensyn til julehøytiden valgte forsvarsadvokat Reidar Steinsvik og politiet å avvente med å forkynne den for ham.

– Jeg snakket med politiet og vi ble enige om å vente, så han slapp å få den beskjeden rett før jul. Tiltalen skulle forkynnes for ham etter nyttår, sier advokat Reidar Steinsvik.

Han er forsvarer for mannen i saken som enda ikke er berammet i Sarpsborg tingrett.

I mellomtiden ble mannen i 30-årene pågrepet og siktet for et nytt drap fredag formiddag.

Politiet rykket ut etter å ha fått melding om en alvorlig straffesak i en bolig på Moenskogen i Sarpsborg.

Da nødetatene kom til stedet fant de én person død i boligen. Mannen ble pågrepet uten dramatikk på stedet.

Politiet sperret av åstedet i Sarpsborg der en person ble funnet død fredag formiddag. Foto: Tobias Nordli

Sønnen druknet

Det var i midten av februar i fjor at mannen ble siktet for å ha forlatt barnet sitt i en hjelpeløs tilstand. Siktelsen ble senere utvidet til å gjelde uaktsomt drap.

Ifølge den ferske tiltalen skal mannen ha forlatt sønnen i en badebalje med vann mens han selv gikk til et annet rom i boligen.

Mens han var borte skal sønnen ha fått munnen og nesen under vann og druknet.

– Politiet kan bekrefte at han er tiltalt for uaktsomt drap på sin sønn. Vi vil imidlertid si at tiltalen ble tatt ut nå i desember og at saken per nå ikke er berammet for hovedforhandling, sier politiadvokat Behreng Mirzaei i Øst Politidistrikt.

Helsepersonell forsøkte å gjenopplive spedbarnet i en time før de konstaterte at gutten var død, skriver Sarpsborg Arbeiderblad.

Mannen satt varetektsfengslet i en lengre periode i forbindelse med etterforskningen av sønnens dødsfall.

Han er fra Syria og hadde siden han ble fengslet gitt klart uttrykk for at han ønsket å reise tilbake dit. Politiet fryktet derfor at han ville forlate landet hvis han ble løslatt.

Borgarting lagmannsrett slo imidlertid fast at han kunne løslates fra varetekt mot daglig meldeplikt hos politiet og innlevering av passet.

Forsvareren har ikke snakket med siktede

Politiet har foreløpig vært svært sparsommelige med opplysninger om den nye drapsetterforskningen fredag, men det er varslet mer informasjon på en pressekonferanse klokken 14.30.

Det er advokat Harald Otterstad som har blitt oppnevnt som forsvarer for den siktede mannen denne gang.

Advokat Harald Otterstad er oppnevnt som forsvarer for den siktede mannen. Foto: Sebastian Nordli / NRK

– Jeg har blitt oppnevnt som forsvarer, men jeg venter fremdeles på å få snakket med klienten, sier Otterstad til NRK.

I forbindelse med etterforskningen av spedbarnsdødsfallet ble det besluttet å vurdere om mannen var tilregnelig. Ifølge Otterstad konkluderte de sakkyndige med at han var det.

– Var flere personer på stedet

Innsatsleder Arve Hermansen i Øst politidistrikt bekrefter at det var flere personer til stede. Foto: Werner Winlund/NRK

Til VG bekrefter innsatsleder Arve Hermansen at det var flere personer på stedet da drapet skal ha skjedd.

– Det var flere personer som befant seg på stedet. Jeg kan ikke kommentere nøyaktig antall eller detaljer utover det, sier Hermansen til avisen.

Han bekrefter imidlertid at det ikke er personen som meldte fra til politiet som er siktet.