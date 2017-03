Far siktet for uaktsomt drap etter at gutt (4 mnd.) døde

– Bakgrunnen for at politiet nå har oppjustert siktelsen er basert på de etterforskningsskritt som er gjort, blant annet avhør, sier politiadvokat Anette Sogn til Sarpsborg Arbeiderblad.

Det var i midten av februar at en fire måneder gammel baby ble funnet død i en badebalje i Sarpsborg.

Politiet startet etterforskning, og faren ble etter hvert tiltalt for å ha forlatt barnet i hjelpeløs tilstand. Mannen nektet straffeskyld for dette under fengslingsmøtet tidligere denne måneden.

Onsdag var det nytt fengslingsmøte. Der ble siktelsen utvidet til også å gjelde uaktsomt drap.

Babyen har vært obdusert. Den første rapporten tydet ikke på noen ytre skader. Ifølge Sarpsborg Arbeiderblad kan Rettsmedisinsk institutt fortsatt ikke fastslå noen dødsårsak, men at de opplysningene politiet har per i dag indikerer sterkt at barnet døde av drukning.

Barnefaren er også siktet for å ha forlatt gutten i hjelpeløs tilstand, men for begge punktene nekter han straffskyld.

– Vi mener det ikke foreligger skjellig grunn til mistanke om at min klient har gjort noe straffbart. Vi har ikke noe klart og entydig bevisbilde i saken og den foreløpige obduksjonsrapporten sier heller ingen ting om dødsårsaken. Det kan derfor ikke legges til grunn at han døde av drukning, sier hans forsvarer Thorer Ytterbøl til avisen.

