– Papiret inneholder lite fiber og mye fyllstoffer, så det egner seg ikke veldig godt til gjenvinning, forteller Øyvind Furulund, som er markedssjef i Norsk Gjenvinning Downstream.

Hvert år pakker vi inn gaver med julepapir kledd med nisser, snø og juletrær. Ofte er det matt papir som brukes til å pakke inn de mange tusen gavene.

Framtiden i våre hender anslår at nordmenn bruker 60 millioner meter gavepapir hver jul. Det tilsvarer gavepapir som går halvannen gang rundt jordkloden.

– Det er mye papir, og jeg tenker det er et godt argument for gjenbruk, sier Håkon Lindahl, fagsjef i miljøavdelingen i Fremtiden i våre hender.

Håkon Lindahl i Fremtiden i våre hender sier man skal kunne kose seg i julen, men legger til at det er fint om folk tenker på hva slags julepapir de bruker. Foto: Framtiden i våre hender

Samtidig anslår Grønt Punkt Norge at 60.000 tonn emballasje finner veien inn i norske hjem denne julen.

– La kildesortering av emballasje bli din julegave til miljøet i år, oppfordrer Jaana Røine, administrerende direktør i Grønt Punkt Norge.

Ta NRKs quiz: Vet du hvordan du skal sortere juleavfallet?

– Også gavepapir kan gjenvinnes

Men det finnes alternativer til det vanlige julepapiret. Lindahl trekker frem to alternativer.

– Det finnes gråpapir, og det kan jo gå i papiravfallet. I tillegg vil jeg anbefale at folk bruker miljøpapir som selges i noen butikker. Dette er ikke glanset, og kan gå i papiravfallet. Da er det viktig å ta av teipen. Det er også mange som tar vare på papiret og bruker det igjen, sier han

Direktør i gjenvinningsbedriften Frevar i Fredrikstad, Fredrik Hellstrøm forteller at også vanlig julepapir kan resirkuleres, om enn på en litt annen måte enn vanlig papir.

– Hvis det ikke er egnet direkte til gjenvinning, så kan det energigjenvinnes, slik at det kan bli fjernvarme eller brukes i industrien, forteller han.

Julepapiret skal ikke brennes i ovnen, og det skal heller ikke i papirdunken. Mange kommuner velger å gi ut poser til julepapiret. Foto: Colourbox / montasje

Spesielle regler for noen kommuner

Det er derimot ikke alle kommuner som vil ha julepapiret i restavfallet. Dette er forskjellig fra kommune til kommune.

– Renovasjon er et kommunalt ansvar og vi ser at det kan være forskjellig informasjon i de forskjellige kommunene, sier Furulund i Norsk Gjenvinning.

Lindahl i Fremtiden i våre hender håper folk kan være litt bevisste på hvor mye papir vi egentlig bruker i jula.

– Det er et overforbruk, og alt overforbruk er et problem. Så det er fint om folk kan gjøre det de kan for å minske dette.