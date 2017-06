Våler-mannen startet med gokart da han var fem år gammel og har siden den gangen rukket å vinne mange løp. For tiden kjører han for Porsche og er en Porsche-junior. Han leder det tyske Porsche-mesterskapet og ligger som nummer to i Porsche Mobil1 Supercup.

– Det har vært en helt super sesongstart og nå er det bare å fortsette å presse, sier Olsen som nylig kjørte Monaco Grand Prix hvor han fikk en tredjeplass i Mobil1 Supercup.

Dennis Olsen Ekspandér faktaboks Født 14. april 1996

Fra Våler, Østfold

Startet med go-kart da han var fem år

Er racerfører

Kjører for Porche

Leder det tyske Porsche-mesterskapet

Er nummer to i Porsche Supercup

Drømmer om å bli Forme1-kjører Kilde: Dennis Olsen/dennisolsen.no

Stort å komme hjem

Sammen med Andreas Mikkelsen fra Oslo er han spesielt invitert til å være med på den internasjonale Porsche-serien Carrera Cup Scandinavia som denne helgen finner sted på Rudskogen i Rakkestad. Det er dermed klart for et skikkelig talentoppgjør når to av de største talentene i norsk bilsport møtes.

– Det er helt klart veldig morsomt. Det er jo hjemmebanen min og det er alltid stort å komme hjem, sier Olsen.

Olsen har tidligere bare kjørt gokart i Norge, mens denne gangen setter han seg bak rattet på en bil.

– Jeg har mange lokale og norske sponsorer som denne helgen får mulighet til å se på. Det kan være vanskelig når man aldri har kjørt i Norge å få med sponsorer ut, men nå har vi til og med stand her, forteller han.

Andreas Mikkelsen og Dennis Olsen er gjester under Carrera Cup Scandinavia. Foto: Marius Svingen / fotosvingen.no

Klare for finale

Og både Olsen og sponsorene har grunn til å smile denne dagen. Olsen vant begge kvalifiseringene før morgendagens race. Tiden ble 1.39.522 i den første kvaliken og 1.38.231 i den andre kvaliken. Andreas Mikkelsen, som til vanlig er rallykjører, ble nummer 5 og 6 og kom også videre til finalen. Den første finalen kjøres 13.15 søndag.

Dennis Olsen har rukket å bli en stjerne i racing-verdenen, men han har lovet venner og familie å ha begge bena godt plantet på jorda.

– Jeg er alltid den samme, og det har jeg lovet jeg skal være. For dem er dette bare kult og de kan være med og se på. Jeg håper at det kommer mange til Rudskogen i helgen, sier han smiler bredt.

Hva tror du om fremtiden din?

– Jeg håper jeg kan leve av racing i mange år fremover og at dette er det jeg skal holde på med resten av livet. Kan jeg kjøre rundt i en sånn en mer eller mindre hver eneste dag, så er jeg veldig fornøyd, sier han og peker bort på den skinnende hvite Porschen sin.