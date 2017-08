Denne broa koster tømmerindustrien dyrt

– Jeg kunne hatt ti tonn til. Her har jeg bare to tredjedeler av den lasten jeg kan ha, forteller Thorbjørn Haugen, som er tømmertransportør.

Han er på vei med tømmer til Saugbrugs i Halden, men kan ikke ha full last.

Stensbrua i Aremark har nemlig kun kapasitet til å ta 50 tonn, mens veinettet før og etter tar 60. Dette skaper problemer. Hver dag tar Saugbrugs imot syv tømmerbiler som kun er to tredjedels fylt opp. Bedriften anslår at tømmerbilene dermed må kjøre 750 ekstra turer hvert år.

– Disse hundre meterne koster vår fabrikk cirka 1,2 millioner kroner i året. Kun fordi det blir dyrere transport, forteller teknisk sjef Anders Hauge Johansen på papirfabrikken Saugbrugs.

Tømmerbilen kan ikke lastes full, fordi broa ikke tåler de 60 tonnene bilen da vil veie. Foto: SHEMSI BUNJAKU / NRK

Ønsker penger inn i bruprogrammet

En oppgradering av brua er anslått til å koste omtrent seks millioner kroner. Dette tallet kan ikke Statens vegvesen bekrefte.

En tilsvarende oppgradering trengs på rundt 80 bruer rundt omkring i landet.

Line Henriette Hjemdal i KrF ønsker at alle broene blir oppgradert. Foto: SHEMSI BUNJAKU / NRK

Line Henriette Hjemdal, som er stortingsrepresentant for KrF, ønsker å få inn penger til oppgraderinger av disse bruene i neste års statsbudsjett.

– Det er viktig at vi får penger inn i bruprogrammet som er vedtatt til dette. Totalt vil det koste omtrent 50 millioner kroner å utbedre slike flaskehalser. Det er kanskje ikke så viktig for den vanlige mann, men veldig viktig for tømmertransporten, mener hun.

Får konsekvenser

Problemet med dårlige broer går ikke bare ut over tømmerbedriftene. Også sjåførene av tømmerbilene får svi, mener Johansen i Saugbrugs.

Anders Hauge Johansen i Saugbrugs er ikke fornøyd med situasjonen. Foto: SHEMSI BUNJAKU / NRK

– Sjåførene får betydelig mer slitasje på sitt utstyr, uten å få tilsvarende tilbake på inntektssiden.

Johansen mener en oppgradering vil komme alle til gode.

– I et miljøhensyn, kostnadshensyn og trafikksikkerhetshensyn er det å oppgradere brua en kjempeidé, sier han.

Det er Hjemdal enig i.

– Jeg tror det er vanskelig å være imot at man bevilger små midler, som gir verdiskapning og økt konkurransekraft. Det er et kinderegg, og det er politikerne for.