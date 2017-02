I går kom meldingen om at Eidsberg og Spydeberg blir slått sammen med Askim og Hobøl enten de vil eller ikke. Aftenposten var først ute med meldingen. Unaas sier han ikke ser på det som tvang.

– Det er ikke tvangssammenslåing fra Eidsberg sin side. Vi har sagt ja til den kommunen, sier han.

Mener det er fremtidsrettet

En innbyggerundersøkelse i 2016 viste at 52 prosent av 1000 spurte ønsket at Eidsberg skulle bli en del av en større kommune. Eidsberg vedtok i desember at de skulle danne ny kommune sammen med Askim, Spydeberg og Hobøl.

– Vi tror det er fremtidsrettet og riktig å være med å danne større kommuner i Indre Østfold. Dette er fire kommuner som har en relativt sunn økonomi, det er befolkningsøkning, det er stor interesse for å etablere seg og det ligger godt plassert på kartet, sier han.

Overrasket

Ordfører Hals innrømmer at han ikke trodde det ville komme til tvangssammenslåing med Eidsberg.

– Jeg må vel innrømme at jeg ikke så den komme. Vi var tålig forberedt på at Spydeberg kom til å bli med Askim og Hobøl, men etter et enstemmig vedtak i Hobøl og Askim om å ikke ha med Eidsberg, så tror jeg mange ble overrasket over de nå blir tvunget på oss, sier han.

Hals sier han har snakket med flere innbyggere som er skuffet.

– De lurer på hvordan dette skal gå. De ser nok flere humper i veien når vi nå skal utvide med Eidsberg i tillegg, sier han.

Stikker dypt

Hals sier det stikker dypt å slå seg sammen med Eidsberg.

– Vi har vel hatt litt forskjellige kulturer. Og det har vært generasjoner med motstand mellom Askim og Mysen, slik som det er mellom Sarpsborg og Fredrikstad. Det ligger dypere enn på overflaten. Det blir en spennende prosess vi har foran oss, det er det ingen tvil om, sier han.

Erik Unaas har troa på at de vil samarbeide godt.

– Det tror jeg kommer til å gå bra hvis dette blir endelig vedtak på Stortinget. Jeg er sikker på at de fire ordførerne i kommunestyrene kommer til å finne sammen. Vi har nesten tre år til å finne ut av ting. Vi kjenner hverandre godt fra før, og jeg er optimist, sier han.