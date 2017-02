Dette kan være Østfolds nye storkommune

Stortingsforhandlingene har ført til at 13 kommuner blir vedtatt slått sammen av Stortinget, ifølge Aftenpostens artikkel i kveld. To av kommunene i indre Østfold står på listen.

Antall kommuner reduseres dermed fra 428 til 363.

– Det har ligget i kortene en stund, spesielt etter at fylkesmannen så sterkt anbefalte det. Det sier Spydebergs ordfører Petter Schou (H). Schou peker på at Askim og Hobøl allerede samarbeider tett, og da blir Spydeberg liggende midt imellom. Noe som er i tråd med ett av kriteriene som er nevnt for at kommuner kan slås sammen med tvang:

MYE DISKUSJON: Politikere i Spydeberg, med ordfører Petter Schou her til høyre, har diskutert og tolket vedtak både som for og imot en sammenslåing. Foto: Birger Kjølberg / NRK

Der én kommune blokkerer en sammenslåing ved å ligge imellom to eller flere kommuner som ønsker å slå seg sammen, og slik hindrer at den nye kommunene får én felles grense.

Blanke ark

Schou tror ikke småkommunene vil bli en "lillebror" til bykommunen Askim, som de nå skal slås sammen med sammen med to andre kommuner i indre Østfold.

Her skal vi starte med blanke ark, mener Schou.

– Her skal vi bygge en ny kommune, med gjensidig respekt for hverandre, sier Schou, dette handler om å bygge en ny kommune med gjensidig respekt for hverandre. Vi skal skaffe folk best mulige helsetjenester og utnytte ressursene på best mulig måte. Da spiller det liten rolle om det er en kommune på 6.000 innbyggere eller 16.000.

SP-leder: – Forakt for lokaldemokratiet

SMILER IKKE I DAG: Gruppelederen i Sp, Johan Edvard Grimstad, sier han blir skikkelig lei seg av forslaget om å slå sammen de fire kommunene i indre. Foto: Visjon Norge

Johan Edvard Grimstad, som er gruppeleder for Senterpartiet i fylkestinget, rister på hodet av planene.

– De prøver å slå sammen dette ved tvang. De overkjører fullstendig lokale folkeavstemninger. Høyre viser igjen at de heller vil være et overstyrende enn et et medstyrende parti.

– Men i både Eidsberg og Spydeberg sitter jo Høyre ved makta?

– Det gjør de. Jeg vet ikke helt hva de vil med dette. Det har vært betydelig motstand både i Eidsberg og Spydeberg. Jeg må si at regjeringen viser forakt særlig for Spydeberg i dette.