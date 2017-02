– Det var nervøst de to første periodene, men ved det fjerde målet så løsnet det, oppsummerer Comets kaptein Fredrik Olsson.

Det meste sto på spill for ishockeyspillerne fra Halden lørdag. Det har vært jevnt i toppen av første divisjon denne sesongen. Hele tre lag kunne sikre seg andreplassen og kvalifiseringskamper til eliteserien lørdag. Comet måtte vinne.

– Det ble ikke en god hockeykamp, men vi gjør jobben i siste periode. Vi sikrer tre poeng og en god seier til slutt, sier Olsson.

Med 5-3-seier over Gjøvik er Comet klare for kvalifiseringsspill. Nidaros, Manglerud, Kongsvinger og Comet skal kjempe om to plasser i eliteserien.

– Spiller for å rykke opp

SIKTER MOT ELITESERIEN: Øyvind Andreassen og Fredrik Olsson innrømmer at de drømmer om å spille i eliteserien neste sesong. Foto: IHK Comet Halden

– Det ble jævlig spennende. Det var egentlig unødvendig å gjøre det så spennende, men vi går til kvalifisering og det er det viktigste, sier Øyvind Andreassen til NRK.

Andreassen er selv fra Halden og har spilt i Comet nesten hele karrieren. Han var med på konkursen og nedrykket til første divisjon i 2010. Nå vil han tilbake til øverste selskap.

– Vi spiller kamper for å vinne. Det er ikke noe tvil om det.

Målet klubben satt seg før sesongen er nådd, gutta har sikret kvalifisering. På tirsdag skal spillerne i møte med klubben, der skal målsettingen for kvalifiseringen bestemmes.

– Vi vet ikke hva klubben vil, men vi skal se hvor langt det går, lover Andreassen.

Feirer med måte

– Det blir en liten fest og en tur i kveld, smiler Olsson.

Spillerne sier at det likevel ikke blir en vill feiring.

– Det er match allerede neste uke, så det blir ikke kaos, sier Andreassen.

– Fra tirsdag er det fullt fokus igjen, følger kapteinen opp.