29-åringen fra Sarpsborg fikk sjansen i verdens største hockeyliga da han ble hentet til Colorado Avalanche i 2010. Men tiden i Denver ble ikke helt slik han hadde sett for seg på forhånd, og han brøt kontrakten med klubben allerede året etter.

– Jeg er egentlig ikke bitter, men jeg føler at jeg fortjente flere sjanser enn jeg fikk. Men det er sånn det er der borte. Det er ikke personlig, alt er styrt etter at eieren vil tjene mest mulig penger, sier Jonas Holøs til NRK.

Drømmer om NHL

Nå gjør backen suksess i den svenske eliteserieklubben Färjestad, der han har tre måneder igjen på kontrakten.

Og overfor NRK røper han at han ikke helt har gitt opp drømmen om en karriere i USA. Selv om tiden er i ferd med å renne ut.

– Jeg er nok litt for gammel for å komme med der nå. Men jeg drar hvis jeg får tilbudet, det er ikke noe å lure på. Det er den beste ligaen i verden og det er der man drømmer om å spille, sier han og legger kjapt til:

– Nå har jeg ikke fått noe tilbud, så det er uansett ikke noe å tenke på nå.

Jonas Holøs debuterte for Colorado Avalanche borte mot New York Islanders i NHL 16. oktober 2010. Foto: Jim McIsaac / Afp

Håper på NHL-hjelp i VM

Sarpingen er uansett lysten på å fortsette karrieren i utlandet i noen år til. Derfor er leiligheten hans i Karlstad svært sparsommelig innredet.

– Man vet aldri hvor man skal ta veien neste gang, så da bor man minimalt. Det kan snart gå et nytt flyttelass og da vil man ikke ha så mye med seg. Jeg håper at jeg har noen år igjen utenlands. Så lenge jeg får tilbud og kontrakter i utlandet, så er det i her jeg vil være.

Men først er det VM i Köln og Paris som står for døren. Allerede neste helg samles landslaget i Østerrike for å spille firenasjonersturnering.

Der kommer ikke Norges største profiler Mats Zuccarello og Andreas Martinsen til å være med. Men Holøs håper på å få selskap av NHL-proffene under VM.

– Samtidig vil man at de skal gjøre det bra i NHL og lykkes i et sluttspill. Det er det beste for norsk hockey med tanke på interessen fra media. Det aller beste hadde jo vært om Mats hadde vunnet Stanley Cup-finalen. Men hvis den muligheten er borte, så er det klart vi vil ha han med på landslaget i VM.