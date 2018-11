Byggmester anmeldt for rasistisk slagord

Madland driver firmaet Byggtjenester AS i Askim. Firmabilen er dekorert med teksten «Vi hjelper ælle. Utfører ælt i negerærbe!» både bak på bilen og på sidevinduene.

Selv mener byggmesteren at teksten kun er humoristisk ment, og ikke rasistisk.

– Det er ingen annen tanke bak enn at jeg ser på det som humor. Det er et ord jeg har vokst opp med å bruke. For meg er det ikke rasisme. Unge mennesker blir opplært i at man ikke skal si ting som neger, hottentott og indianer. Min barnelærdom var annerledes, sier han.

Byggmesteren sier at han har hatt teksten på bilen en god stund, at han stort sett har fått positive tilbakemeldinger og at flere har sett humoren i klistremerkene.

Det var Smaalenenes Avis som først omtalte saken.

Anmeldes av politiet

Men hos politiet i Askim er det ingen som ler. Espen Valsgård, leder for politiets forebyggingsenhet, valgte mandag å anmelde Madland for det han mener er et grovt straffbart forhold.

Espen Valsgård hos politiet i Askim ser ikke humoren i klistremerkene til Madland. Foto: Politiet

– Selv om noen kanskje ikke synes dette er så ille, så må man prøve å sette seg inn i situasjonen til dem dette kan ramme. Vi mener at dette er en rasistisk uttalelse. Det er noe vi er nødt til å ta tak i, sier Valsgård.

Anmeldelsen fra politiet får byggmesteren til å reagere.

– Når politiet sier at de vil anmelde meg for grov kriminalitet, så reagerer jeg sterkt. Jeg ser på grov kriminalitet som knivstikking, voldtekt og ran. Da synes jeg at de skal bruke ressursene sine på det. Men jeg har ingen problemer med å fjerne merket, sier han.

Valsgård forsvarer likevel at politiet har anmeldt bruken av klistremerkene.

– Hvis vi ikke tar tak i dette, så legitimerer vi at det er greit å kjøre rundt med slik reklame. Det er kjempebra hvis han fjerner reklamen, men anmeldelsen kommer til å stå ved lag, sier Valsgård.

Dette klistremerket står bakpå firmabilen til byggmester Ole-Petter Madland. Foto: Jonas Borge Svendsen/NRK

– Problematisk på flere plan

Andre nestleder Ervin Kohn i Antirasistisk Senter skriver i en e-post til NRK at de tror Madland på at han ikke er rasist, og at de skjønner at han har forsøkt en humoristisk vri på sin markedsføring.

Han mener likevel det er vanskelig å akseptere humor som går på bekostning av minoriteter og utsatte grupper.

Ervin Kohn hos Antirasistisk Senter tror ikke at Madland er rasist. Men han mener likevel at utsagnet på bilen er rasistisk. Foto: Monica Falao Pettersen / NRK

– Det er en form for mobbing som vi alle synes er uønsket i våre skolegårder. Da må voksne gå foran som gode eksempler og ikke det motsatte. Vi kan ikke forvente at barna våre skal være siviliserte når de voksne ikke er det.

Kohn er derfor glad for at politiet vil etterforske saken.

– Det byggmesteren har gjort er nemlig rasistisk. Humoren er på andres bekostning. I tillegg synes vi begrepet «negerarbeid» er problematisk på flere plan. Det er nedlatende til enkelte jobber og samtidig nedlatende overfor afrikanere, skriver han.