Saken oppsummert: Ekspander/minimer faktaboks Et byggevarehus i Moss ble brukt som lager for narkotika som ble smuglet inn fra Sverige.

To litauere er dømt for narkotikasmugling. Én av dem leide lageret, skiftet låser, fjernet et overvåkingskamera inne i bygget og skaffet en truck.

Den første lasten med narkotika ankom lageret 7. juni 2022, skjult blant fraktpapirer for bleier og truseinnlegg.

En annen last med 142,2 kilo marihuana og 114,2 kilo hasj ble oppdaget gjemt på paller mellom bokser med Ramlösa mineralvann på Svinesund.

Litaueren som drev omlasting av narkotika i Sverige ble dømt til fengsel i åtte år og ti måneder, mens litaueren som leide lageret i Moss ble dømt til seks års fengsel. Oppsummeringen er laget av en KI-tjeneste fra OpenAi. Innholdet er kvalitetssikret av NRKs journalister før publisering.

Lagerbygningen ligger omgitt av skog i Moss i Østfold. Bygget har en kjøreport for lastebil i nordenden helt uten innsyn. For få år siden var det et byggevarehus her.

Men i april 2022 viste andre aktører interesse for eiendommen.

Da kom en 25 år gammel litauisk mann for å sjekke om stedet egnet seg for lagring av tørrvarer.

Kameraer på utsiden av lagerbygget avslørte aktiviteten til og fra bygget. Foto: Even Bjøringsøy Johnsen / NRK

Han signerte en leieavtale på lageret, skiftet låser, og fjernet et overvåkingskamera inne i bygget. Han skaffet også en truck.

Men flere overvåkingskameraer på utsiden av bygget ble stående.

Mobile vinningskriminelle stjal varer verdt 7 millioner kroner og kjørte ut av landet. Her kan du se tyvene stikke av.

Transporter fra Sverige

På samme tid, i den svenske byen Lidköping, spanet svensk politi på en annen litauer. De mente han drev med narkotikasmugling.

Leveransen 7. juni 2022 var ikke tørrmat. Borgarting lagmannsrett 27. mai 2024

Etterforskingen skulle vise at det var en sammenheng mellom det som skjedde i Lidköping og i Moss. Det ble planlagt transporter til Norge.

7. juni 2022 kom den første lasten til lageret i Moss. Lasten inneholdt ikke matvarer, men bleier og truseinnlegg. Politiet antar at det i tillegg var narkotika med i lasten.

Men det var den neste lasten som skulle bekrefte mistanken.

Les også Svenske tollere får bevæpne seg

Ramlösa og cannabis

På ettermiddagen 27. juni 2022 ble en lastebil stanset av tollvesenet på Svinesund. Det sjåføren ikke visste, var at politiet hadde transporten under oppsyn.

I lasten fant tollerne 142,2 kilo marihuana og 114,2 kilo hasj gjemt på paller mellom bokser med Ramlösa mineralvann.

Drikkevarer og narkotika. I denne lastebilen var det 33 paller med Ramlösa og 256 kilo narkotika. Foto: Tollvesenet

Mineralvannet skulle til Ringnes bryggeri, men narkotikaen skulle først lastes av på lageret i Moss.

Traileren tilhørte et dansk transportselskap, som hadde fått kjøreordren fra et britisk firma. Danskene ga så oppdraget videre til en polsk transportør.

Sjåføren av lastebilen ble senere siktet, men saken mot ham er henlagt.

Stikker av

Da det ikke kom noen trailer til Moss den ettermiddagen, fant 25-åringen ut at det beste var å forlate Norge. Han bestilte et hotellrom i Tønsberg, før han fløy ut av landet.

Samme høst ble begge to pågrepet.

Blant bevisene er blant annet opptak fra de utvendige overvåkingskameraene på lagerbygget i Moss. Bildene viste trafikken til og fra bygget og personer på stedet.

Også mobiltrafikken til 25-åringen og DNA-funn som knytter ham til lagrene i Sverige, blir avgjørende for at han blir dømt for medvirkning til smuglingen.

Lageret har tidligere huset en byggevareforretning, og ble leid ut til litauerne fra 30. mai 2022. Fire uker senere ble smuglervirksomheten avslørt. Foto: Even Bjøringsøy Johnsen / NRK

Dommeren festet ikke lit til påstanden om at han ikke visste hva han drev med i Moss.

– Lagmannsretten vurderer tiltaltes forklaring om hva han visste og trodde om hva lageret skulle brukes til, som lite troverdig, står det i dommen fra Borgarting lagmannsrett.

Dømt til lange straffer

I februar ble litaueren som drev omlasting av narkotika i Lidköping dømt i Sverige til fengsel i åtte år og ti måneder for smugling av i alt 284,5 kilo cannabis.

Han er også utvist fra Sverige og får ikke lov å returnere noen gang.

28. mai i år ble den nå 27 år gamle litaueren som leide lageret i Moss og medvirket til det store smuglerpartiet dømt til seks års fengsel av lagmannsrett.

Søndre Østfold tingrett hadde kommet til samme konklusjon i januar.

Advokat Daniel Storrvik er mannes forsvarer. Han skriver til NRK etter dommen:

– Min klient er skuffet over resultatet og vil vurdere ankemulighetene.