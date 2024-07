Trodde de fraktet millioner over grensen: Pengene var falske

Saken oppsummert Ekspander/minimer faktaboks To menn er tiltalt for å ha forsøkt å smugle minst 1,5 millioner euro over en ubemannet grenseovergang i Halden.

Da sedlene ble analysert, viste det seg at pengene var falske.

De siktede har tidligere forklart til politiet at kontantene var betaling for en handel som ble gjennomført i Sverige, ifølge Dagens Næringsliv.

En av mennene nekter straffskyld, og sier han har blitt lurt inn i saken. Forsvareren til den andre tiltalte har foreløpig ikke besvart NRKs henvendelse.

En oktobernatt i 2022 beslagla tollere det som tilsynelatende var kontanter verdt millioner av kroner ved en ubemannet grenseovergang i Halden.

Sedlene ble overlevert til Øst politidistrikt, som sendte de videre til Kripos for analyse. Resultatene derfra viste at det ikke var snakk om ekte penger.

– Det var euro, men de var forfalsket, sier politiadvokat Else Loge til NRK.

Nå er en 32-åring og en 36-åring tiltalt for forsøk på innførsel av minst 1,5 millioner euro. Med dagens kurs tilsvarer det rundt 17,2 millioner norske kroner.

– Politiet ser alvorlig på denne type kriminalitet, fordi det er en type kriminalitet som er vanskelig å oppdage. Det gjør at det er viktig å forfølge det, når man først kommer over det.

– Har etterforskningen avdekket noe motiv for innførselen av de falske kontantene?

– Det har jeg ikke lyst til å gå inn på før hovedforhandlingen er gjennomført, sier Loge.

Påtalemyndigheten mener mennene forsøkte å innføre minst 1,5 millioner euro inn i Norge. Foto: Politiet

Betaling for krypto og klokker

De falske sedlene var betaling for en handel som ble gjennomført i Sverige. Det forklarte de siktede til politiet i avhør, skrev Dagens Næringsliv i fjor.

Ifølge avisen overleverte de to mennene og en kvinne kryptovaluta og tre luksusklokker med en samlet verdi på 4 millioner kroner. Som betaling mottok de tusenvis av falske euro-sedler.

Daværende etterforskningsleder Christian Alexandre Kramer sa til DN at de siktede ikke var klar over at de transporterte falske penger.

– Det ville vært litt underlig å gi fra seg ekte verdier for falske sedler, sa han.

Sier han ble lurt

Nå er 32-åringen og 36-åringen er tiltalt for:

medvirkning til forsøk på grovt heleri

medvirkning til forsøk på grov hvitvasking

forsøk på å innføre varer utenom tollvesenets kontroll

I en tekstmelding skriver advokat John Christian Elden at 32-åringen nekter straffskyld etter siktelsen, og at hans klient har blitt lurt inn i saken.

Ole Richard Holm-Olsen forsvarer 36-åringen.

Han har foreløpig ikke besvart NRKs henvendelse tirsdag. Da saken var under etterforskning, sa han imidlertid til Dagens Næringsliv at hans klient ikke erkjente straffskyld for hvitvasking.

Rettssaken mot 32-åringen og 36-åringen går i Søndre Østfold tingrett i slutten av august.

