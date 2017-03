Ble bedt om å flytte seg fra ett gulv til et annet på toget

Olsen bor i Moss og har pendlet til Oslo med tog i fem år. Også torsdag morgen skulle hun gjøre det som etter hvert har blitt rutine.

– Jeg løp for å rekke 8-toget fra Moss. Der var det som vanlig smekkfullt, så jeg gikk gjennom vognene for å finne meg en plass, forteller hun.

Men Olsen kom helt til enden av togsettet uten å finne seg et ledig sete i de vanlige vognene. Dermed valgte hun å sette seg ned på gulvet i gangen mellom to komfortvogner.

– Alle setene var opptatt og folk satt i trapper og rundt omkring. I komfortavdelingen var det mange ledige plasser, men jeg satte meg på gulvet og tenkte det ikke var noe problem.

Måtte forlate stedet

Der ble hun sittende en liten stund sammen med en annen passasjer. Men så kom konduktøren.

– Han ga beskjed om at jeg ikke kunne sitte der, og at jeg måtte sette meg på gulvet i en vanlig vogn. Han ble skikkelig hissig. Vi skjønte ikke hva slags regel det var. Ble vi flyttet fra et gulv til et annet gulv? Konduktøren orket ikke å diskutere mer fordi han var lei av å gjenta seg selv. Han hadde nok en dårlig dag, undrer hun.

Olsen og den andre passasjeren flyttet seg. Etterpå luftet hun sin frustrasjon på Facebook. Der skriver hun at hun måtte betale ekstra for å bli sittende på gulvet i komfortvogna.

Prisforskjellen mellom en plass i en vanlig vogn og en komfortvogn på strekningen Moss-Oslo er 90 kroner. Olsen selv betaler 1800 kroner i måneden for et månedskort.

Dette innlegget la Lena Olsen ut på sin Facebook-side etter at hun ble bedt om å flytte seg fra gulvet i komfortvogna. Foto: Skjermdump/Facebook

– Kan ha misforstått

Pressevakt i NSB, Gina Scholz, tror det kan ha skjedd en misforståelse.

– Hun kan ha opplevd at hun gikk ut av komfortvognen, men likevel vært inne i en komfortvogn. Da er det riktig av konduktøren å be henne forlate stedet eller betale for en sitteplass.

Men hun satt på gulvet mellom to vogner, og det var fullt ellers, burde det ikke være greit?

– I komfortvognen skal folk ha sitteplass, der er det ikke ståplasser. Det handler om fremkommelighet, sier hun.

Scholz har forståelse for at Olsen synes det er trangsynt.

– Jeg forstår at hun opplever dette som litt underlig når det er mange reisende på toget. Vi er klar over at folk reagerer på det. Men komfortvognen er et ekstra tilbud som mange benytter seg av. Vi vurderer fortløpende tilbudene og tilbakemeldingene vi får, sier hun.

Olsen er ikke enig i at hun misforsto.

– Her er det NSB som nok en gang har misforstått betydningen av ordet kundeservice, sier hun.