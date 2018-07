Ber bankene kontakte bønder om tørken

HMS-rådgiver Halle Arnes hos Norsk Landbruksrådgiving blir daglig kontaktet av fortvilte bønder. Tørke og høye temperaturer gjør at mange bønder ikke har nok korn og gress, og noen kommer til å måtte slakte dyr.

– Vi har hatt forholdsvis mange henvendelser siden slutten av forrige uke. Det betyr ti pluss hver dag. Heldigvis er bøndene flinke til å ha treffpunkter med Bondelaget, Tine og så videre. Det er viktig med fellesskap oppi det som er tøft, forteller han.

Halle Arnes i Norsk Landbruskrådgivning ber bankene om å ta kontakt med bøndene. Foto: Privat

Han forteller at det er spesielt mange henvendelser om økonomisk bekymring. Nå vil han at bankene tar kontakt med gårdseiere de har lånt penger til.

– Jeg mener at bankene som har vært med på å finansiere disse gårdene bør kjenne sin besøkelsestid og kontakte de man vet vil få det utfordrende. Man vet jo selv at om ting blir tøft så er det ikke bare lett å ringe banken selv og si at man vil få problemer med økonomien.

Det var P4 som skrev om saken først.

Tror lokale banker vil være tett på bøndene

Landkreditt er selv delvis eid av bøndene, og er derfor også opptatt av at bøndene ikke sliter. De har forberedt seg godt på den økonomiske situasjonen mange bønder vil få i tiden fremover.

– Det er to typer kunder vi regner med vil få problemer. Det er de som nettopp har satset stort og er på vei til å bygge opp noe, men som ikke har nok fôr til dyrene. Disse har vi god kontroll på, og vi vurdere om vi skal kontakte disse. Også har vi de som allerede har litt trøbbel med økonomien. Disse ber vi om å ta kontakt, slik at vi kan hjelpe, forteller salgsdirektør Emil Inversini.

Han forteller at de daglig får hevnendelser fra bønder som ønsker hjelp.

– Vi har lagt bort andre ting. Dette er vår førsteprioritet nå, sier han.

Allerede tidlig i juni kunne man se at jordene begynte å bli veldig tørre. Foto: Elisabeth Morthen

Ber bankene være åpne

Svend Arild Uvaag i Østfold Bondelag ber flere banker være åpne mot bøndene, og at de gjerne også tar kontakt med den enkelte bonden.

Svend Arild Uvaag i Østfold bondelag tror bøndene vil slite med å ta kontakt med bankene selv, og ber derfor bankene om å åpne seg for bøndene. Foto: Østfold Bondelag

– Vi har sett at statlige banker har vært villige til å utsette avdrag, og vi mener at lokalbanker også bør følge den linja.

Han forteller at man enda ikke vet hvor store økonomiske utfordringer tørken vil gi, men at det uansett vil være betryggende for bøndene dersom bankene tilbyr seg å hjelpe.

– Hvis de går ut offentlig og tilbyr hjelp til bøndene, vil det være en god inngang for dialog. Da slipper man å komme og si at man har problemer, mener Uvaag.

Eika gruppen eier flere små banker over hele landet. Informasjonsdirektør Sigurd Ulven tror bankene vil være gode på å møte bøndene i perioden fremover.

– Disse har god kjennskap til kundene, og vil være de nærmeste til å følge opp kundene i en slik periode, sier han.

Dette jorden på Kløfta i Akershus er langt fra så frodig som det pleier. Bonden som eier det regnet med å kun få halvparten av det kornet han pleier. Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix

Oppfordrer bøndene til å ta kontakt

Sparebanken 1 i Østfold og Akershus har mange bønder som kunder, og er derfor klar for å hjelpe de som vil få økonomiske problemer.

– Banken er klar over, og forberedt på at tørken vil kunne skape likviditetsutfordringer for mange av våre landbrukskunder. Vi er innstilt på å bidra positivt og hjelpe kundene våre gjennom dette, sier Jon Tørmoen som er direktør for Bedriftsmarkedet i Sparebanken 1.

De vil derimot ikke selv ta kontakt med bøndene.



– Vi oppfordrer derfor til å ta kontakt så tidlig som mulig dersom de ser at de vil få problemer, slik at vi i fellesskap kan finne gode løsninger.

Heller ikke DNB planlegger å ringe rundt til kundene.

Vidar Korsberg Dalsbø i DNB forteller at de er forberedt på at bøndene kommer til å ta kontakt. Foto: DNB

– De kundeansvarlige som har mange bedriftskunder innen landbruk eller som er lokalisert i landbruksområder vil være svært oppmerksom situasjonen og ha tett dialog med kundene, sier kommunikasjonsrådgiver Vidar Korsberg Dalsbø.