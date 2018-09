– Når vi oppfordrer folk til å tipse oss og sende bilder, så møter vi oss selv litt i døra og må innse at vi kanskje er med på å skape problemet, sier sjefredaktør i Fredriksstad Blad, René Svendsen.

De siste ukene har nødetatene kritisert skuelystne personer som har valgt å ta frem mobilkameraet for å fotografere istedenfor å hjelpe til ved ulykker.

Tidligere denne måneden omkom en eldre kvinne i Tromsø sentrum etter at hun havnet under hjulet på en lastebil. Leder for ordensseksjonen hos politiet i Tromsø, Yngve Widding, karakteriserte tilskuernes opptreden som respektløs:

– Det var ganske mange publikummere til stede. Halvparten virret rundt i sjokk eller forsøkte å kontakte AMK. Den andre halvparten sto med mobiltelefonen oppe og tok bilder eller filmet, fortalte han.

René Svendsen og Fredriksstad Blad oppfordrer leserne til å hjelpe til på ulykkessteder før de tar kontakt med avisen med tips og bilder. Foto: Mathias Lunde Kristoffersen/NRK

Flere aviser vil gjøre det samme

Assisterende generalsekretær i Personskadeforbundet, Per Oretorp mener at pressen må vurdere i hvilken grad de bidrar til trenden, blant annet gjennom å oppfordre til innsending av bilder fra ulykkessteder.

Redaktøren i Fredriksstad Blad er enig i at mediene må ta sin del av ansvaret for at dette skjer, og de har nå tatt grep ved å be leserne om å hjelpe skadde før de tipser avisen.

– Jeg tror ikke pressen ene og alene har skyld i det, men jeg tror at vi må ta vår del av ansvaret for at det eventuelt har blitt et større problem. sier han.

Endringen er synlig på forsiden til nettavisen under ulykker eller hendelser. I den nye tips-stripen står det nå «Bistå skadde først - tips oss etterpå».

Det er også lagt inn en link til en side som viser hvordan man gir førstehjelp.

Endringen har også blitt godt mottatt av andre aviser i mediekonsernet Amedia.

– Jeg har delt denne beslutningen internt i Amedia og det er en del aviser som sier at de ønsker å gjøre det samme. Det øker jo muligheten for at det vil ha en effekt, sier han til NRK.

– Et ansvar

Generalsekretær i Norsk Presseforbund, Elin Floberghagen, forteller at Fredriksstad Blads beslutning i utgangspunktet er flott.

Elin Floberghagen er generalsekretær i Norsk Presseforbund. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

– Det er lurt å opplyse publikum, for man påtar seg et ansvar når man ber om tips, og det er viktig at folk er klar over hva man skal gjøre når man kommer til et ulykkessted.

Floberghagen sier at mediene er helt avhengige av tips, men at det ikke må føre til at publikum velger å fotografere i stedet for å yte førstehjelp.

Et skritt i riktig retning

Ola Yttre er leder i Ambulanseforbundet og har tidligere gått ut med et ønske om forbud mot fotografering av ulykkessteder.

Ola Yttre er glad for at Fredriksstad Blad velger å endre teksten i tipslinjen sin. Foto: Else Marie Brodshaug / Ambulanseforbundet

Han tror endringen til Fredriksstad Blad er et skritt i riktig retning.

– Så lenge du kan bidra til å gi god førstehjelp når du kommer til en ulykkesplass, og bidrar i god hensikt, så er jo det kjempebra.