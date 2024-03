Alpinsenter i Sarpsborg siktet etter dødsulykke

– Vi kan bekrefte at etterforskningen er innrettet mot Kjerringåsen Alpinsenter, som formelt har status som siktet, sier påtaleansvarlig Camilla Jensen i Øst politidistrikt til VG.

Kjerringåsen alpinsenter er siktet etter dødsulykken i januar der en 18 år gammel mann mistet livet.

Saken etterforskes nå som dødsfall på en arbeidsplass med utgangspunkt i arbeidsmiljøloven.

18-åringen mistet livet etter en klemulykke i en skiheis. Ulykken skjedde da mannen skulle gjennomføre vedlikehold på skitrekket.

Alle nødetater og luftambulanse rykket ut til stedet. Mannen ble etter kort tid bekreftet omkommet.

VG omtalte siktelsen først.

Gjennomført avhør

Kjerringåsen Alpinsenter er Østfolds største alpinanlegg med tre heiser og fem nedfarter. Alpinsenteret åpnet én uke etter ulykken.

Ifølge politiet er det gjennomført en rekke avhør, hentet inn dokumentasjon og det er gjort tekniske undersøkelser.

– Etterforskningen er pågående og det gjenstår etterforskningsskritt, blant annet flere avhør. Et sentralt tema i etterforskningen er årsaken til at ulykken skjedde, sier Jensen til avisen.

Statens Havarikommisjon og Arbeidstilsynet er også påkoblet og gjør sine undersøkelser. Det kan ta opptil ett år før rapporten om dødsulykken er klar.

Ifølge VG har Arbeidstilsynet oversendt tilsynsrapport og varslet pålegg om HMS-arbeid ved skianlegget.

Kjerringåsen: Vil samarbeide

– Jeg synes det er viktig at politiet får lov til å bli ferdig med den etterforskningen de er i gang med. Det samme med Havarikommisjonen. Det er viktig at alt kommer frem og at saken blir godt belyst, sier eieren av alpinsenteret Leif Skaar til NRK.

Skaar sier han hittil ikke har blitt innkalt til politiavhør.

– Vi vil samarbeide med både Arbeidstilsynet, Havarikommisjonen og politiet når det er behov for det. Mitt mål er at dette ikke gjentar seg, sier han.

Statens jernbanetilsyn har ikke pålagt Kjerringåsen å stanse alpinanlegget. De mener det ikke er noe feil med det tekniske som kan ha betydning for sikkerheten for publikum.