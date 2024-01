Kom i klem under vedlikehold av skitrekk: – Svært tragisk

Fredag kveld omkom en ung mann på 18 år i en arbeidsulykke i et alpinsenter i Sarpsborg kommune.

Den unge mannen som mistet livet i ulykken var ansatt på alpinsenteret.

– Det som har skjedd er at det er et stort hjul øverst i skitrekket, hvor han har vært inne for å gjøre vedlikehold og har blitt klemt inne. Det opplyser Vilde Heggen, politiadvokat i Øst politidistrikt.

– I den forbindelse foretar vi undersøkelser på stedet og avhør i forbindelse med saken.

Ulykken skjedde i Kjerringåsen Alpinsenter, som er Østfolds største alpinanlegg. Bakken har tre heiser, fem nedfarter og en høydeforskjell på 146 meter.

– Berører hele sarpsborgsamfunnet

Ordfører i Sarpsborg kommune, Magnus Arnesen (H), beskriver ulykken som svært tragisk.

– Dette er en ulykke som berører hele sarpsborgsamfunnet. Nå går først og fremst tankene våre og mine til de berørte, vitnene, og de ansatte på skisenteret, sier Arnesen.

Ordfører i Sarpsborg, Magnus Arnesen (H). Foto: Privat

Han forteller at Kjerringåsen skisenter er plassen de fleste fra Sarpsborg har lært å stå på slalåm.

– Plassen er som en institusjon. Jeg lærte å stå på ski der, og det gjorde de fleste andre sarpinger også. Det er klart dette berører mange. Det er mange som tenker på de som har det vondt akkurat nå.

I 18-åringens hjemkommune, Fredrikstad, er kriseteamet satt inn for å følge opp de pårørende. Lørdag ettermiddag ble det holdt åpen kirke for de som ønsket å ha noen å snakke med eller tenne lys.

Kirken vil også holde åpent søndag, skriver Fredriksstad Blad.

For tidlig å si noe om årsaksforhold

Nå er det er omstendigheten rundt ulykken og hva som skjedde forut for ulykken som etterforskes, opplyser politiet.

– Det er på en måte klart fysisk hva som har skjedd, at det er skitrekket som er årsak til at han har avgått med døden, sier politiadvokaten.

Det var flere på jobb da ulykken inntraff. De gjorde forberedelser for å åpne bakken. Ifølge Sarpsborg Arbeiderblad var det ett vitne til hendelsen.

– Kan det ha vært en feil med selve skitrekket?

– Det er en av spørsmålene som selvfølgelig blir undersøkt i etterforskningen.

Mannen skal rutinemessig skal obduseres.

Alle nødetater og luftambulanse rykket ut til stedet fredag ettermiddag. Foto: Even Bjøringsøy Johnsen / NRK

Havarikommisjonen har undersøkt ulykkesstedet

Statens Havarikommisjon rykket ut til ulykkesstedet fredag ettermiddag. Fredag kveld avsluttet de sine innledende undersøkelser.

De har formelt ikke iverksatt en sikkerhetsundersøkelse, men vil ta en beslutning om det skal gjøres mandag morgen, opplyser avdelingsdirektør i Statens havarikommisjon Ida Grøndahl.

– I denne typen saker går vi alltid bredt ut. Vi kan se på både organisatoriske forhold, man kan se på hvordan arbeidet utførers og man kan se på tekniske forhold ved den gitte innretningen, som her var en skiheis.

Hun understreker at det er viktig i en tidlig fase og ikke låse seg fast til et spor.

– Det kan være mange faktorer som sammen kan ha bidratt til en ulykke, sier Grøndahl til NRK.