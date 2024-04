Saken oppsummert Ekspander/minimer faktaboks Motorsyklister oppfordres til å være forsiktige nå som MC-sesongen er i gang, spesielt i venstresvinger som er en dominerende ulykkestype.

De siste tre årene har 314 personer mistet livet i trafikkulykker, hvorav 56 var passasjer eller fører av motorsykkel.

I fjor døde 20 personer i motorsykkelulykker, et tall som Statens vegvesen mener er uakseptabelt høyt.

Motorsyklister er overrepresentert i ulykkesstatistikken og har en høy risiko, også målt i forhold til kjøremengde.

NAF MC oppfordrer motorsyklister til å bremse ned i god tid før svingen for å unngå ulykker.



– Det er nok en del som er veldig gira på å komme i gang.

Rune Falch Prestøy lufter motorsykkelen før MC-sesongen starter opp for fullt. Med bare veier i Sør-Norge har mange nå tatt fram tohjulingen igjen.

Men Prestøy oppfordrer medtrafikantene til å ta det rolig nå i starten.

Rune Falch Prestøy er glad for at han endelig kan ta med motorsykkelen på tur. Foto: Tomas Berger/NRK

– Sesongen har nettopp startet, så det er viktig å ta det litt piano. Du må være veldig oppmerksom når du kjører nå, sier han.

Overrepresentert i dødsulykker

Etter en lang vinter med mye brøyting, er det mange veier som er slitt og har hull eller sprekker. Det ligger også mye sand og småstein i veibanen som kan komme overraskende på.

Jan Harry Svendsen er leder for Naf MC. Han ber folk om å ta det ekstra rolig på årets første turer.

– Man må huske at man er litt rusten. Å kjøre motorsykkel er ferskvare og krever litt trening, sier han, og minner om hvor utsatt motorsyklister er for alvorlige ulykker.

Leder Jan Harry Svendsen i Naf MC ber motorsyklister om å ta det rolig i starten av sesongen. Foto: Tomas Berger/NRK

De siste tre årene har 314 personer mistet livet i trafikkulykker. 56 av disse var passasjer eller fører av motorsykkel.

– Nå har vi hatt to år med veldig mange alvorlige ulykker. Alle som kjører motorsykkel bør tenke litt ekstra på det, og sørge for at man ikke selv blir en del av den dystre statistikken, sier han.

Tall fra Statens vegvesen viste at det i fjor døde 20 personer i motorsykkelulykker.

Et uakseptabelt høyt tall som bekymrer, mener Statens vegvesen.

– Riktignok kjører flere MC nå enn før. Men likevel er disse sjåførene overrepresentert i statistikken og har en veldig høy risiko, også målt i forhold til kjøremengde, sa vegdirektør Ingrid Dahl Hovland da ulykkestallene for 2023 ble lagt fram.

Den vanskelige venstresvingen

Ifølge Svendsen i Naf MC, er det spesielt én fellesnevner på en del av de alvorlige ulykkene.

– Veldig mange alvorlige ulykker skjer som følge av utforkjøring i venstresving. Man kjører rett og slett av veien. Det er en ulykkestype som er dominerende, sier han.

Årsaken til at MC-førere er ekstra utsatt i nettopp venstresvingen, er at det er liten plass å redde seg inn på dersom man skulle miste kontrollen.

Brems ned i god tid før svingen, er rådet fra leder Jan Harry Svendsen i Naf MC. Foto: Tomas Berger/NRK

– Det skjer nok like mange utforkjøringer i høyresving, men der har man som regel et kjørefelt til å redde seg inn på. Hvis det ikke kommer noen i motgående, så går det i mange tilfeller bra, sier han.

Hva kan man gjøre for å unngå å kjøre ut?

– Sett ned farten i god tid før svingen. Kommer man inn med for stor fart, så bør man først og fremst slippe gassen. Da går farten ned, men motorsykkelen styrer også mer. Så kan man også bremse. Hvis ikke det hjelper, så må man bremse alt man kan. Da er det om å gjøre å få stoppet motorsykkelen.