64-åringen har hele tiden ment at dødsfallet hadde en naturlig årsak, og nekter for å ha drept kona.

Men dette ble han ikke trodd på av retten. I dommen som kom torsdag, står det:

«Det er ikke samsvar mellom tiltaltes forklaring om hendelsesforløpet som førte til avdødes dødsfall, og forklaringen om den avdødes skader og dødsårsak gitt av de rettsmedisinsk sakkyndige vitnene.»

Aktor la ned påstand om fengselsstraff på 12 år, men rettens flertall bestemte seg for å sette dommen til ti års fengsel.

Mannen er også dømt til å betale over 700.000 kroner til konas nærmeste i form av erstatninger, og han blir fratatt arveretten.

Tar betenkningstid

– Vi mener fortsatt dette alternativt var uaktsomhet og ikke vilje, men noterer samtidig at straffen ble mer rettferdig fastsatt enn det påtalemyndigheten ba om, sier mannens forsvarer Morten Andreassen til NRK.

Ifølge forsvareren har de foreløpig ikke bestemt seg for om de skal anke dommen.

– Vi har tenkt å bruke betenkningstid på å vurdere dommen, skriver Andreassen i en e-post til NRK.

Aktor Stian F. Hermansen sier retten langt på vei deler påtalemaktens syn. Foto: Mette Ballovara / NRK

Konstituert statsadvokat Stian F. Hermansen mener retten har lagt fram en ganske grundig begrunnelse for sin fellende dom.

– Jeg registrerer at retten langt på vei har fulgt påtalemyndighetens påstander, med noe lavere straff.

Funnet død hjemme

Det var sent på kvelden torsdag 8. desember 2022 at politiet ble varslet av helsepersonell om at det var funnet en død kvinne i en bolig i Trøgstad i Østfold.

På stedet ble hennes 64 år gamle mann pågrepet. Han ble først siktet for å ha hensatt kona i en hjelpeløs stilling, men siktelsen ble senere endret til drap.

– Det er på bakgrunn av opplysninger i saken og vurderinger av disse som er blitt foretatt i løpet av dagen, sa politiadvokat Christoffer Wiborg Seyfarth den 9. desember.

Mannen har sittet varetektsfengslet siden han ble siktet, og får et fradrag i dommen på 510 dager på grunn av dette.

Sovnet eller kvalt

Rettssaken startet den 24. april, rettsforhandlingene pågikk i en uke i tinghuset i Mysen.

Forsvarsadvokat Morten Andreassen sa før saken startet at konas helsetilstand kom til å bli et hovedpoeng i rettsforhandlingene.

Advokat Morten Andreassen er forsvarer for den 64 år gamle mannen. Foto: Odd Skjerdal / NRK

Ifølge den tiltaltes forklaringer ble det en del drikking den kvelden kona døde. Han forklarte også at kona kunne bli utagerende når hun drakk.

Han har videre sagt at det i forkant av dødsfallet hadde vært noe knuffing, før han grep henne rundt håndleddene og dyttet henne ned i en sofa. Da hun ble liggende trodde han at hun hadde sovnet.

Men da han en stund senere sjekket tilstanden hennes, så pustet hun ikke. Mannen ringte til en arbeidskollega, og det var denne personen som kontaktet nødetatene.

Ble ikke trodd av retten

Men dette møtte motstand i retten. De rettsmedisinsk sakkyndige vitnet om hva obduksjonen kunne fortelle.

Konstituert statsadvokat Stian F. Hermansen var klar i sin tolkning av det ekspertene sa: Kvinnen hadde spor av skader rundt halsen som hun ikke kunne påført seg selv.

– Det kan vi først og fremst si fordi rettsmedisinske sakkyndige er så klare som de kan være, og hennes rusmisbruk og legemiddelbruk var ikke avgjørende for utfallet, siteres aktor på i lokalavisa Smaalenene.