14 pågrepet på grensen – politiet mistenker høyreekstremisme

Dagbladet ble vitne til at fire svenske unge menn ble stoppet på grensen ved Ørje klokken 22.30 fredag kveld.

På Svinesund er også to svenske menn pågrepet, bekreftet operasjonsleder Jon Erik Nygård i Øst politidistrikt til NTB natt til lørdag.

– Vi har pågrepet seks svenske menn, fire i Ørje, to på Svinesund. De er pågrepet i forbindelse med kontrollen på grenseovergangen. De er pågrepet i forbindelse med utlendingsloven, sier Nygård til NTB.

De seks mennene blir sittende i arresten til lørdag morgen før de vil bli avhørt.

Lørdag morgen oppdaterte operasjonslederen på Twitter at det totale antallet pågrepne var oppe i 14 personer.

Politiadvokat Morten Lundén opplyser at mennene er pågrepet på bakgrunn av utlendingsloven paragraf 106.

– Man vurderer å bortvise dem eller utvise dem fra riket fordi de kan utgjøre en fare for sikkerheten, sier han.

Demonstrasjoner

Politiet i Østfold har høy beredskap i helga fordi de forventer høyreekstreme markeringer på olsok, lørdag 29. juli, som er en merkedag for norske nasjonalister.

– Vi mistenker at de er høyreekstreme som har kommet til Østfold for å demonstrere ulovlig, sier Nygård.

Den nynazistiske gruppen Den nordiske motstandsbevegelsen (DNM) planla opprinnelig en markering i Fredrikstad 29. juli, men fikk tidlig i juni beskjed om at politiet satte ned foten.

Flere andre grupperinger har søkt om demonstrasjonstillatelser.

Makt

Fungerende stabssjef Jan Erik Haugland i Øst politidistrikt sier politiet først og fremst vil forsøke å løse eventuelle konfrontasjoner med dialog. Foto: Lotte Olsen Jessa/NRK

Ifølge TV 2 er det ikke sikkert demonstrasjonen vil finne sted i Østfold.

Politiet er uansett forberedt for det som eventuelt måtte komme.

– Partene her er i utgangspunktet ikke voldelige, det er først når de ser hverandre at det er fare for vold. Det er derfor det vi har planlagt for, sier Jan Erik Haugland, fungerende stabssjef i Øst politidistrikt.

– Uavhengig av hvem det er, så har vi god erfaring med dialog. Dialogen blir som regel respektert. Til sjuende og sist kan det være politiet må sette makt bak kravene, sier Haugland.