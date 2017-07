Politiet forbereder seg på flere demonstrasjoner i Østfold

Politiet har vært godt synlige i Østfold de siste dagene, med både grensekontroller, øvelser og et godt synlig politihelikopter.

FORBEREDT: Fungerende stabssjef i Øst politidistrikt, Jan Erik Haugland, sier at politiet har forberedt nok ressurser til å ta hånd om flere situasjoner samtidig. Foto: Lotte Olsen Jessa/NRK

Både operasjonssentralen og politiets kommunikasjonsrådgivere har vært tilbakeholdne med informasjon om tilstedeværelsen.

Men fungerende stabssjef i Øst politidistrikt, Jan Erik Haugland, bekrefter overfor NRK at politiet forbereder seg på en eller flere mulige demonstrasjoner i Østfold lørdag.

– Vi har flere kilder, og det kan se ut som at ikke alle kommer til å respektere politiets forbud, så da må vi være forberedt. ​Vi tar høyde for at det kan skje ting flere steder samtidig, sier han.

– Kan få hendene fulle

Politiet har avslått søknader om demonstrasjoner den 29. juli fra både Den nordiske motstandsbevegelsen, Aksjonsgruppe Ytringsfrihet og motdemonstranter.

Men de har likevel forberedt seg på at de ulike grupperingene kan komme til å markere seg. Haugland satt fredag ettermiddag i et møte på politihuset på Grålum i Sarpsborg for å forberede seg på morgendagen.

– Vi har kartlagt hvordan vi kan hjelpe operasjonsleder i morgen. Han kan få hendene mer enn fulle, sier Haugland og legger til:

– Det er to motpoler her, som ser veldig ulikt på verden, og vi frykter at de kan ty til vold. De er ikke voldelige hver for seg, men det er et voldspotensial hvis de møtes. Men vi tar dette med ro og det kan publikum også gjøre.

PÅ UTKIKK: Flere patruljer fra politiet var fredag ettermiddag på plass på Ørje for å kontrollere alle kjøretøy som kom inn i Norge. Foto: Olav Rønneberg/NRK

Omfattende forberedelser

Både onsdag og fredag har et politihelikopter hengt over Fredrikstad sentrum og Gamlebyen i lange perioder. Stabssjefen forteller at politiet blant annet har testet teknisk utstyr.

TESTING: Politihelikopteret var fredag i Fredrikstad for å teste teknisk utstyr før lørdag. Foto: Sebastian Nordli/NRK

– Dersom det skulle bli større demonstrasjoner, så kan det være at vi ønsker bilder fra luften. Så vi har gjennomført en teknisk test for å se at kamera og mottakere fungerer.

Mannskaper fra Øst politidistrikt har de siste dagene også gjennomført øvelser i Rygge. Fredag var også personell fra Oslo politidistrikt med på disse øvelsene.

– Det handler rett og slett om trening, blant annet for å beherske ulike teknikker. I dag har det vært med personell fra Oslo fordi de har en særlig kunnskap om denne typen scenarioer. Vi har fått hjelp av dem til å forstå og håndtere slike situasjoner.

Det har også vært grensekontroller på både Svinesund og i Ørje som et ledd i den økte beredskapen.

– Vi har grensekontroller relativt ofte, men akkurat nå er det litt mer målrettet for å se om det kan bidra til å avdekke personer som har tenkt til å demonstrere ulovlig.

Har dere registrert noen slike personer i dag?

– Jeg har ikke fått vite noe om det foreløpig, men jeg tror ikke det.