Vil undersøke forholdene for kvinner i fengsel

– Kvinner soner under helt uforsvarlige forhold, sier Likestillings- og diskrimineringsombud (LDO) Bjørn Erik Thon.

Han trekker frem at mange har store psykiske lidelser, generelt dårlig helsetilstand, og at det er ganske vanlig med selvskading.

– Vi stiller spørsmål ved om en god del av disse kvinnene egentlig bør være i fengsel, eller om de bør få soningsavbrudd, sier Thon.

Sammen med Norges institusjon for menneskerettigheter (NIM) og Advokatforeningen ber han om en umiddelbar gjennomgang av situasjonen til kvinnelige innsatte.

LDO viser til den akutte situasjonen ved Bredtveit fengsel. I mars tok en innsatt livet sitt.

Over tid ser de at Bredtveit ikke er i stand til å håndtere utfordringene en del innsatte sliter med.

Ber om umiddelbare tiltak

Justis- og beredskapsdepartementet har meldt om akutte tiltak. Det mener LDO, NIM og Advokatforeningen ikke er bra nok.

– Myndighetene må ta affære og gjennomføre en undersøkelse for å se om disse kvinnene er soningsdyktige, sier Thon.

Tidligere i år fikk den korrupsjonsdømte tidligere politimannen Eirik Jensen innvilget soningsavbrudd av helseårsaker.

Ombudet krever at politikerne igangsetter tiltak for kvinnene umiddelbart.

Mangler tilbud for kvinner

På sikt ønsker LDO, NIM og Advokatforeningen en forsterket fellesskapsavdeling. Et sted hvor de med store psykiske problemer kan få god psykisk helsehjelp og det kan være et tverrfaglig team som følger de opp.

– Noe de mannlige innsatte har, sier Thon.

I mars tok en innsatt livet sitt i kvinnefengselet på Bredtveit. Flere medfanger og ansatte ble vitner til det brutale selvmordet. Foto: Rolf Petter Olaisen / NRK

Ved Ila fengsel er det etablert et tilbud for innsatte med særlige psykiske vansker. Et lignende tilbud finnes ikke for kvinner.

– Kvinnelige innsatte har et dårligere tilbud, både når det gjelder helse, når det gjelder mulighet til å ta utdannelse og når det gjelder psykisk helsehjelp, sier han.