Utreisefristen til Mustafa Hasan utsatt til 1. juli

Fristen er allerede utsatt to ganger. Hasan fikk først beskjed om at han måtte forlate Norge innen 7. desember. Senere ble fristen utsatt til 28. desember og deretter til 18. januar.

Nå er utreisefristen igjen utsatt til 1. juli, slik at Hasan får fullføre videregående.

– Det er helt fantastisk at jeg endelig kan få fortsette med skolearbeidet og musikken min et halvt år frem i tid, sier Mustafa Hasan til NRK.

Hasan går nå siste året på Nesbru videregående i Asker. Han beskriver de siste månedene som en kamp for å overleve. Han takker for all støtten han har fått.

– Jeg har brukt hver eneste dråpe med energi for å kunne være oppegående men samtidig ydmyk for det som skjer rundt meg. Denne kampen er ikke over.

En god nyhet

– Dette er en god nyhet i den forstand at vi har fått et pusterom, sier Mustafas advokat Nicolai V. Skjerdal.

Han omtaler utsettelsen som ikke noe mer enn et lite skritt i riktig retning.

– Det er et skritt i riktig retning, men det er et lite skritt fordi staten fastholder i et eget svar til domstolen, fastholder at avslaget på opphold et gyldig. Det betyr at de fastholder at han må ut.

Videre opplyser Skjerdal at søksmålet til Mustafa nå vil gå sin gang.

Advokatfirmaet Fend har tatt ut søksmål mot Utlendingsnemnda på vegne av Hasan. Fend krever at tingretten i Oslo ugyldiggjør vedtaket fra UNE.

– Vi har også bedt Utlendingsnemnda om å innvilge midlertidig opphold for Mustafa slik at han kan kjempe sin kamp i domstolene fra Norge, skrev advokat Nicolai V. Skjerdal i en pressemelding da søksmålet ble kjent.

Skjerdal mener UNE ikke har tatt hensyn barnets beste da de vurderte saken, til tross for at Mustafa var 15 år da søknaden om oppholdstillatelsen ble fremsatt.

Levd i usikkerhet siden 2012

Mustafa Hasan har bodd i Norge i 13 år. Han kom til landet fra Jordan sammen sin mor og fire brødre.

Familien fikk midlertidig oppholdstillatelse, men da myndighetene fant ut at moren hadde oppgitt feil informasjon om nasjonalitet, startet en lang kamp om å få bli værende i landet.

Siden 2012 har Hasan levd i usikkerhet. Utlendingsnemnda har vurdert saken flere ganger. Den har vært oppe i domstolen og blitt utsatt tre ganger.